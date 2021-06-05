何熙兒女男爵辭任香港終院法官 稱國安法甚多疑慮未解

英國最高法院前院長何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）將於7月底離任香港終審法院非常任法官，部分原因是《港區國安法》有各種疑問未解，包括陪審團如何運作，成為繼澳洲新南威爾士前首席法官施覺民後第二位請辭的海外非常任法官。法律界對她的離任會否引發骨牌效應有不同揣測，但憂慮影響外界對香港司法獨立的信心。

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香港司法機構昨(4日)天確認，何熙怡女男爵以「私人原因」在任滿後不再續約，並於7月29日離任。聲明又說，日後若有適當人選，會繼續按委任海外非常任法官機制處理委任建議。

不過，根據英國《泰晤士報》，何熙兒在一個網上會議表示，不願續約有未知何時能有班機赴港的原因，但她同時指出，高度關注國安法，對其運作有眾多疑慮未解，例如陪審團制度如何能夠在國安法下運作，仍不清楚。

北京為香港訂定的國安法，被外界指為違反中英聯合聲明，亦被視為對港加強管控的法律工具，落實不足一年，已有超過一百人被當局以國安法之名拘捕，當中包括47名籌組和參與民主派初選人士，其保釋之難和可以任由律政司拒絕用陪審團參與案件審訊，均惹來法律界質疑。

根據資料，何熙兒女男爵離任後，終院的其他普通法司法管轄區非常任法官會減至12人，再加上4名本地非常任法官，非常任法官的人數只及委任上限的一半。而香港特首林鄭月娥委任何熙兒這首批終院海外女法官時曾表示，海外法官的加入，彰顯香港司法獨立。本身是資深大律師的香港大律師公會副主席葉巧琦表示，若海外法官接連請辭，外界將對香港的法治環境產生憂慮。而曾任大律師公會主席的公民黨主席梁家傑則相信，何熙怡請辭的主因是國安法實施，估計海外法官離任會陸續有來，直言香港法治已響起警號。

不過，前刑事檢控專員江樂士向《明報》表示，有三名現任非常任法官剛獲延任三年，故此即使再有海外非常任法官離任，也不會構成骨牌效應；其次，非常任法官也可委任本地法官出任。

司法機構和律政司均重申，根據《基本法》，香港法院獨立進行審判，不受任何干涉。

早前，英國輿論曾呼籲英籍的終院非常任法官集體辭職，避免為香港已崩壞的制度背書，《泰晤士報》社論更曾呼籲英國政府撤回在港擔任法官的英國法官，以抗議北京改變香港選舉制度。其後，英國最高法院院長韋彥德（Lord Reed）出席英國國會最高法院年度聽證會時表示，若違反良知，他將不會留任終院非常任法官。