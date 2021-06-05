指香港现危机 英前外相促约翰逊纳入七国峰会议程

横跨英国三十七年历史的六位前外相，联名致函英国首相约翰逊，促请他把香港危机和中国持续违反《中英联合声明》等议题纳入稍后举行的七国集团峰会议程。

广告 继续浏览后续

根据昨(4日)天上载英国「香港监察」网站的公开信，联署者分别在1977年至2014年期间出任外相，包括欧文、聂伟敬、施仲宏、贝嘉晴、文礼彬及夏伟林。

联署信指出，北京在过去数个月，以《港区国安法》为名，拘捕47名参与初选的民主派人士及前立法会议员；另又大肆改革香港的选举制度，阻挠亲民主人士参与选举；当局又修订入境条例，赋权当局可以禁止个别人士离港。经过这些操作，差不多所有香港著名的民主声音不是身处监狱或等候审讯，便是流亡海外，国际社会对香港的危机应作出更强而有力的回应。

联署人认为，英国作为联合声明签署国，应采取主导地位促成此事，敦促约翰逊借着本月底起担任七国集团峰会轮值主席国的机会，在会议议程中让国际社会响应在香港出现的危机，以及就中国持续违反《中英联合声明》的处理达成共识，以确保在联合国备案的联合声明和「一国两制」得以落实。

七国峰会曾在去年6月中发表联合公报，促请中国停止在港实施《港区国安法》，认为国安法严重损害「一国两制」方针和香港的言度自治。不过，中国人大常委会其后依然通过国安法。