秘书确诊台湾首位部长居家隔离高官纷撇清

台湾经济部部长王美花的一位男性秘书确诊新冠肺炎，昨天打电话通知经济部后，经济部紧急动员，为被列入「密切接触者」的部长王美花和次长曾文生两位首长做了快筛和PCR核酸检测，初步证实都是阴性，但由于是确诊者的密切接触者，依规定两位首长开始居家隔离14天，王美花是台湾第一位因新冠疫情被居家隔离的部长级官员。

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由于王美花的丈夫是直属总统的「国家安全会议」秘书长顾立雄，台湾总统府表示，国安会秘书长顾立雄没有被卫生单位匡列，仅需自我健康监测，且顾立雄在4月间已经接种疫苗，目前健康无虞，国安会运作正常。

台湾行政院发言人罗秉成也表示，经济部长王美花接受快筛与PCR检测结果都是阴性，最近她虽曾跟院长苏贞昌一起开会，但当天所有与会人员都全程佩戴口罩；目前苏贞昌身体健康良好，请国人放心。

据了解，王美花应于6月2日开始隔离，但6月3日她却仍出席了苏贞昌主持的行政院院会和纾困记者会，引发各界疑虑。台北市卫生局表示，有可能4日才造册完成，通知相关人员隔离，但要求开始隔离的日期，会综合判断，回溯最开始接触的那天，因此有可能是发出通知的两天前。

总统府发言人张惇涵表示，总统府与国安会目前没有因为这个个案，而有被指挥中心通知匡列的对象。经济部长王美花虽然最近曾跟蔡英文总统开会，但开会场所都采隔板，并全程佩戴口罩，且王美花与总统没有近距离长时间接触，依照防疫指引及医疗团队分析，对蔡英文总统没有影响。

确诊的这位经济部男秘书，是因为发烧，6月2日主动前往筛检，6月3日PCR出炉，证实为阳性。至于如何被感染，他说不清楚，自己也觉得困惑。

新冠肺炎从去年元月在台湾出现，含境外移入和本土病例，昨天突破一万例，台湾防疫面临极大挑战；近日京元电子爆发外国移工群聚感染，连日来这家公司已经有77人确诊，另一家位于竹南的超丰电子，昨天也出现九人确诊。指挥中心表示，这两家公司的移工来自同一个中介公司的四个宿舍，近两千人会全数采检，近日也将针对全台移工进行总检讨。