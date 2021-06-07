俄罗斯总统普京签署法律 正式宣布俄罗斯退出《开放天空条约》

据法新社星期一自莫斯科报道，俄罗斯总统普京周一签署法律，正式宣布俄罗斯退出《开放天空条约》，有关的法律公布在官方法律信息门户网站上。莫斯科的这一举动发生在美国总统拜登与俄罗斯总统普京将首次于6月16日在日内瓦进行会谈前夕。

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《开放天空条约》于1992年签署，2002年生效，34个缔约国，包括美国、俄罗斯和北约大多数成员国。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。签署国可按条约规定对彼此领土实施非武装空中侦察。

2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。同年11月，美国宣布正式退出该条约。据此前报道，美国务院发言人曾称，《开放天空条约》系因“俄罗斯违规行为”而被中断，美方对此表示遗憾。针对美方的违约指责，俄罗斯此前已经多次予以驳斥。俄国家杜马主席沃洛金说，美国通过臆想的借口，公开从事破坏世界战略稳定的活动，对国际安全的整体架构造成破坏。

今年1月，俄罗斯宣布了退出该条约的计划，俄罗斯政府上个月向议会提交了立法，以正式退出该条约。当时，克里姆林宫发言人表示，作出该决定的其中一个原因是美国仍然能够从其北约盟国那里接收通过该条约获得的信息。

俄罗斯曾希望普京和美国总统拜登在日内瓦峰会上会面时讨论该条约。但拜登政府在5月份通知莫斯科，在特朗普政府去年退出该协议后，它不会重新加入该协议。俄罗斯官员表示，他们对美国决定不重新加入该条约表示遗憾，称其为“政治错误”，并警告称此举不会营造有利于日内瓦峰会军控讨论的气氛。

克里姆林宫本周一表示，美国退出该条约的决定“严重破坏了该条约成员之间的利益平衡”，并迫使俄罗斯退出该条约。克里姆林宫在其网站上的一份声明中说：“这对条约的遵守及其在建立信任和透明度方面的重要性造成了严重损害，（造成）对俄罗斯国家安全的威胁。”