加美官员4月曾秘密协商以促进两加拿大人在华获释

据加拿大《环球邮报》6月7日报导指，加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）在今年4月初曾在华盛顿滞留了3周，并与美国拜登政府高级官员谈判，以促进两名在中国被扣的加拿大人获释。

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三位消息人士向该报表示，鲍达民对华盛顿的秘密访问包括讨论美国可能对华为首席财务官孟晚舟的延期起诉协议，这可能导致遭到中方扣押的加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗(Michael Spavor)重获自由。由于案件的敏感性和机密性，消息人士拒绝讨论有关推迟起诉协议的谈判细节。然而，消息人士坚持认为美加官员的会谈包括一个更广泛的呼吁，即要求美国采取更有力的行动，向中国政府施压，以释放被关押了910天的这两名加拿大公民。

一名消息人士指出，鲍达民得到了美方高级官员的承诺，要对北京增加压力。据悉，他在华盛顿逗留期间会见了来自美国国家安全委员会、司法部、国务院、国防部、财政部和商务部的官员。据称，鲍达民还与中国驻美大使崔天凯举行了会谈。

报导提及，2020年底，美国司法部与华为讨论了一项认罪协议，该协议将允许孟晚舟回国，此举则或会促使两名加拿大人从中国获释。但相关谈判似乎陷入了僵局，尚不确定鲍达民4月份在华盛顿与拜登政府官员对话时是否能够恢复这些谈判。

一位消息人士介绍称，在特鲁多总理的授意下，鲍达民被派往华盛顿，而不是通过加拿大驻美大使进行沟通，他认为无法达成延期起诉协议。该消息人士补充说，这就是为什么鲍达民的总体任务是说服拜登政府利用其影响力并获得其他盟国的支持，以说服中方领导人，北京的人质外交将导致中国的全球形象严重恶化。

美加领导人今年2月举行会谈时，拜登承诺参与协助上述两名加拿大人获释。拜登当时说，“让我重申我们支持争取被拘押在中国的两名加拿大人斯帕弗和康明凯获释。人类不是谈判筹码。你知道，我们会一起努力，直到我们将他们安全接回。”报导指，鲍达民在3月底被召回渥太华，与特鲁多和政府高级官员进行会谈。此前，加拿大加入美国、英国和欧盟的行列，呼吁就新疆人权问题对中国官员进行制裁。

加拿大官员当时告诉该报称，鲍达民被从北京召回参加有关与中国敏感问题的重要战略会议；他们拒绝讨论进一步的细节。加方官员在3月份表示，他们认为美国司法部很有可能与华为谈判达成延期起诉协议，允许孟晚舟回国，而该公司将支付巨额罚款。任何协议都需要孟承认自己的错误行为。纽约东区的美国联邦法院将必须批准这一协议。

美国司法部有权撤回引渡请求和逮捕令。即使孟晚舟作为美国协议的一部分被允许回国，中国问题专家们也表示，这两名加拿大人不太可能被立即释放。更有可能的情况是，中国将至少等待两个月才将他们驱逐出境，可能是在中国法院对间谍罪作出裁决之后。