加美官員4月曾秘密協商以促進兩加拿大人在華獲釋

據加拿大《環球郵報》6月7日報導指，加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）在今年4月初曾在華盛頓滯留了3周，並與美國拜登政府高級官員談判，以促進兩名在中國被扣的加拿大人獲釋。

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三位消息人士向該報表示，鮑達民對華盛頓的秘密訪問包括討論美國可能對華為首席財務官孟晚舟的延期起訴協議，這可能導致遭到中方扣押的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗(Michael Spavor)重獲自由。由於案件的敏感性和機密性，消息人士拒絕討論有關推遲起訴協議的談判細節。然而，消息人士堅持認為美加官員的會談包括一個更廣泛的呼籲，即要求美國採取更有力的行動，向中國政府施壓，以釋放被關押了910天的這兩名加拿大公民。

一名消息人士指出，鮑達民得到了美方高級官員的承諾，要對北京增加壓力。據悉，他在華盛頓逗留期間會見了來自美國國家安全委員會、司法部、國務院、國防部、財政部和商務部的官員。據稱，鮑達民還與中國駐美大使崔天凱舉行了會談。

報導提及，2020年底，美國司法部與華為討論了一項認罪協議，該協議將允許孟晚舟回國，此舉則或會促使兩名加拿大人從中國獲釋。但相關談判似乎陷入了僵局，尚不確定鮑達民4月份在華盛頓與拜登政府官員對話時是否能夠恢復這些談判。

一位消息人士介紹稱，在特魯多總理的授意下，鮑達民被派往華盛頓，而不是通過加拿大駐美大使進行溝通，他認為無法達成延期起訴協議。該消息人士補充說，這就是為什麼鮑達民的總體任務是說服拜登政府利用其影響力並獲得其他盟國的支持，以說服中方領導人，北京的人質外交將導致中國的全球形象嚴重惡化。

美加領導人今年2月舉行會談時，拜登承諾參與協助上述兩名加拿大人獲釋。拜登當時說，“讓我重申我們支持爭取被拘押在中國的兩名加拿大人斯帕弗和康明凱獲釋。人類不是談判籌碼。你知道，我們會一起努力，直到我們將他們安全接回。”報導指，鮑達民在3月底被召回渥太華，與特魯多和政府高級官員進行會談。此前，加拿大加入美國、英國和歐盟的行列，呼籲就新疆人權問題對中國官員進行制裁。

加拿大官員當時告訴該報稱，鮑達民被從北京召回參加有關與中國敏感問題的重要戰略會議；他們拒絕討論進一步的細節。加方官員在3月份表示，他們認為美國司法部很有可能與華為談判達成延期起訴協議，允許孟晚舟回國，而該公司將支付巨額罰款。任何協議都需要孟承認自己的錯誤行為。紐約東區的美國聯邦法院將必須批准這一協議。

美國司法部有權撤回引渡請求和逮捕令。即使孟晚舟作為美國協議的一部分被允許回國，中國問題專家們也表示，這兩名加拿大人不太可能被立即釋放。更有可能的情況是，中國將至少等待兩個月才將他們驅逐出境，可能是在中國法院對間諜罪作出裁決之後。