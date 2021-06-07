匈高官：复旦建校计划为时尚早 2023年由布市公投决定

匈牙利首都布达佩斯6月5日有数以千计的民众上街抗议，反对复旦大学在当地开设分校的计划。匈牙利总理办公室主任古雷亚斯（Gergely Gulyas）6日晚向媒体表示，该计划尚未进入规划阶段，支持到时于2023年初由布达佩斯市民公投决定。

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古雷亚斯指出，复旦大学在布达佩斯建设分校的计划甚至尚未进入规划阶段，一旦计划成形，在2023年初时可以付诸公投决定。他说，“复旦大学的问题目前并没有以适合公开辩论的形式存在”。古雷亚斯续称，“也没有任何计划。一旦计划到位，财务条件、建设大学的成本和资金都很清楚，那么就可以做出决定了”。

古雷亚斯说，“我们可以在一年半后到达那里。(......)我们不想违背人民，包括布达佩斯人民的意愿，向他们'做好事'。因此，我们支持这样的想法，即一旦知道了投资的条件，布达佩斯人民应该能够在公民投票中决定他们是否需要复旦大学”。

匈牙利在欧尔班政府的领导下与复旦大学于4月27日签署了一项战略合作协议，计划将于2024年在布达佩斯开设分校。据匈牙利调查新闻中心Direkt36今年4月获得的政府文件显示，这一占地近26公顷的校园的税前建设成本估计为18亿美元，比匈牙利2019年用于整个高等教育系统的费用还要高。匈牙利政府计划为该项目的20％资金投入提供中央财政拨款，其余15亿美元的投入将依靠来自中国银行的贷款。

来自“为匈牙利对话党”的布达佩斯市市长卡拉松尼（Gergely Karacsony）等反对派政要反对这一建校计划。他被认为是匈牙利明年大选对现总理欧尔班的主要竞争对手。卡拉松尼在周六表示，民众针对复旦大学在当地建设分校的抗议活动是匈牙利人拒绝政府强硬决定的象征。他在集会上说，“复旦大学事件是我们从当权者手中夺回匈牙利的第一步。

卡拉松尼誓言要阻止复旦大学校园的建立，并对欧尔班政府“偏袒（匈牙利）1%的特权者而不是99%的民众”的任何问题采取行动。他向参与抗议的民众说，“今天匈牙利最大的问题是那些没有任何道德目标的当权者”。

卡拉松尼说，“复旦问题关系到这个1000万人口的小国是否能最终决定自己的命运，关系到我们是否真的会成为一个自由的国家。”他说，“虽然我们在人权问题上有天壤之别......但我们真的不希望以匈牙利纳税人的利益为代价建造一所中国的精英学校。”