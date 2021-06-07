匈高官：復旦建校計畫為時尚早 2023年由布市公投決定

匈牙利首都布達佩斯6月5日有數以千計的民眾上街抗議，反對復旦大學在當地開設分校的計畫。匈牙利總理辦公室主任古雷亞斯（Gergely Gulyas）6日晚向媒體表示，該計畫尚未進入規畫階段，支持到時於2023年初由布達佩斯市民公投決定。

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古雷亞斯指出，復旦大學在布達佩斯建設分校的計畫甚至尚未進入規畫階段，一旦計畫成形，在2023年初時可以付諸公投決定。他說，“復旦大學的問題目前並沒有以適合公開辯論的形式存在”。古雷亞斯續稱，“也沒有任何計畫。一旦計畫到位，財務條件、建設大學的成本和資金都很清楚，那麼就可以做出決定了”。

古雷亞斯說，“我們可以在一年半後到達那裡。(......)我們不想違背人民，包括布達佩斯人民的意願，向他們'做好事'。因此，我們支持這樣的想法，即一旦知道了投資的條件，布達佩斯人民應該能夠在公民投票中決定他們是否需要復旦大學”。

匈牙利在歐爾班政府的領導下與復旦大學於4月27日簽署了一項戰略合作協議，計畫將於2024年在布達佩斯開設分校。據匈牙利調查新聞中心Direkt36今年4月獲得的政府文件顯示，這一佔地近26公頃的校園的稅前建設成本估計為18億美元，比匈牙利2019年用於整個高等教育系統的費用還要高。匈牙利政府計畫為該項目的20％資金投入提供中央財政撥款，其餘15億美元的投入將依靠來自中國銀行的貸款。

來自“為匈牙利對話黨”的布達佩斯市市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）等反對派政要反對這一建校計畫。他被認為是匈牙利明年大選對現總理歐爾班的主要競爭對手。卡拉松尼在周六表示，民眾針對復旦大學在當地建設分校的抗議活動是匈牙利人拒絕政府強硬決定的象徵。他在集會上說，“復旦大學事件是我們從當權者手中奪回匈牙利的第一步。

卡拉松尼誓言要阻止復旦大學校園的建立，並對歐爾班政府“偏袒（匈牙利）1%的特權者而不是99%的民眾”的任何問題採取行動。他向參與抗議的民眾說，“今天匈牙利最大的問題是那些沒有任何道德目標的當權者”。

卡拉松尼說，“復旦問題關係到這個1000萬人口的小國是否能最終決定自己的命運，關係到我們是否真的會成為一個自由的國家。”他說，“雖然我們在人權問題上有天壤之別......但我們真的不希望以匈牙利納稅人的利益為代價建造一所中國的精英學校。”