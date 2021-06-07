博雷利：欧盟须被视为印太地区的政治和安全行为体

刚在上周结束对印度尼西亚访问的，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）6月6日通过博文表示，印太地区对欧盟在区域内提高参与和存在有明确的需求，特备是在在应对新冠疫情、经济复苏、基础设施连接和安全领域。

广告 继续浏览后续

博雷利上周对印尼首都雅加达和位于当地的东盟组织总部进行了为期四天的访问。期间，他与印尼总统维多多(Joko Widodo) 、外长马尔苏迪（Retno Marsudi）、防长苏比安托（Prabowo Subianto）等政要举行了会谈。就此次访问，博雷利写道，“有时会有一种印象，认为欧洲是自我陶醉的，主要关注我们周边的危机。然而，我们在印太地区存在很大的利益，多年来一直是那里的主要参与者。我们的合作伙伴期待着与我们更紧密地合作。”他说，“首先，谈一些基本数字。印太地区创造了全球60%的GDP和三分之二的全球增长。当地是欧盟出口的第二大目的地，欧盟前十大贸易伙伴中有四个在这里。欧盟约40%的对外贸易通过南中国海，因此亚洲的安全对欧洲的安全和繁荣有直接影响。”

博雷利说，“欧盟也是印太地区的最大投资者和发展援助提供者。但如果我们想成为一个地缘政治行为体，我们也必须被视为该地区的政治和安全行为体，而不仅仅是一个发展合作、贸易或投资伙伴。”他介绍称，“我的访问有两个主要内容：与印度尼西亚领导人会面和访问东盟总部。”博雷利说，“欧盟和印度尼西亚是30年来的长期密切伙伴。我们有共同的价值观，我们的关系很牢固，但还有很多未开发的潜力。印度尼西亚有2.7亿人口，他们有理由为自己的民主转型感到自豪。它是一个拥有约17,000个岛屿的巨大群岛，如果你把它放在欧洲地图上，它从都柏林延伸到莫斯科之外。印尼有一个快速增长的经济，在东盟和全球行为体中发挥着关键作用，并将担任2022年二十国集团主席国和2023年东盟主席国的职务。”

博雷利续指，“我会见了维多多总统、外交部长马尔苏迪、国防部长苏比安托以及印度尼西亚议会成员。在所有的讨论中，我被领导人对印度尼西亚和该地区未来的明确目标所打动，以及他们多么希望通过与欧洲的合作来实现这些目标。”他说，“不幸的是，在过去三年里，我们的关系因为棕榈油出口的争端而停滞不前，但我们不能让这些分歧劫持我们的关系。我们充分认识到棕榈油生产对印度尼西亚的重要性，以及它在使许多印度尼西亚小农户脱贫方面的关键作用。欧盟并不反对棕榈油。”他说，“我们没有制定任何贸易禁令，2020年印尼棕榈油出口到欧盟的价值甚至比2019年增加了26%。我们仍然是印度尼西亚最大的棕榈油出口市场，最近成立的联合工作组将帮助各方在棕榈油的可持续生产方面更好地了解对方。”

博雷利说，“当然，抗击新冠病毒大流行和获取疫苗是另一个关键话题。我很高兴地指出欧盟在疫苗多边主义方面的坚实记录：我们用28亿欧元支持‘COVID-19疫苗全球获取机制’（COVAX），向90个国家出口了2.4亿剂疫苗，我们正在努力在全世界建立新的疫苗生产能力。”他说，“欧盟支持印度尼西亚到2045年成为一个高收入国家的目标，同时实现2030年可持续发展目标。我们未来的全面经济伙伴协议/自由贸易协定将通过产生更多的贸易、更多的欧洲外国直接投资和就业来支持这一目标：从2032年起，每年可产生不少于50亿欧元的国内生产总值”。他说，“我们将继续建立一个绿色增长的伙伴关系，而不是像某些人错误地声称的那样，欧盟（对外）竖起一堵绿色的墙。”

博雷利说，“最后，安全将在我们的合作中日益成为核心。印度尼西亚是印太地区和全球的一支和平与稳定的力量。欧盟的印太战略与印尼的努力和政策目标非常吻合。印度尼西亚尽管存在某些问题，但在民主、多元化和宽容方面可以成为该地区的一个典范。”他续称，“我访问的第二个内容是东盟，鉴于我们对基于规则的多边主义的共同承诺，东盟是我们的自然伙伴。目前，东盟有点像大印太地区的‘摇摆国家’，美国和中国在那里投下了自己的力量。”他指出，“东盟国家团结一致，希望不受美中战略竞争的哄骗。他们希望将他们的伙伴关系多样化，而不仅仅是四国安全对话机制（Quad）或以中国为中心的集团。东盟是一个核心，围绕这个核心建立了包容性的区域合作形式。区域一体化是保障我们双方各自‘战略自主权’的一种方式。”

博雷利说，“在许多领域，欧盟与东盟的合作已经很强大。长期以来，我们一直是东盟的头号发展伙伴，但也是其第三大贸易伙伴，以及第三大投资者。我们对东盟国家的出口从2010年的540亿欧元增长到2019年的850亿欧元，我们的进口增长更多，从2019年的720亿欧元增长到1250亿欧元。”他说，“在我与东盟秘书长及其常驻代表委员会的讨论中，我强调欧盟愿意扩大合作，特别是在绿色转型、可持续连接和国防方面。”他续指，“我也很高兴有机会在战略与国际研究中心阐述欧盟关于印太地区的新战略。解释我们正在做什么和为什么，以及我们下一步想向哪里前进。”

博雷利强调，“印太地区代表着未来，但不安全和紧张局势正在上升，威胁着这个充满活力的地区的秩序和平衡。而经济增长有赖于开放，有赖于稳定和共同的规则和共同的安全。”他补充说，“我强调，欧盟的利益正是如此：区域秩序保持开放和基于规则：我们可以做出重大贡献。正如我在访问期间看到的那样，我们的区域伙伴认识到这一点，他们认为欧盟是一个值得信赖和可靠的行为者。” 他说，位于新加坡的东南亚研究所最近询问了东南亚的舆论领袖和政策制定者，在中美竞争日益激烈的情况下，谁会是他们最喜欢和最信任的战略伙伴。十分之四的受访者选择了欧盟!”

博雷利说，“我们的印太战略背后的基本信息是，欧盟希望加强参与，并与合作伙伴合作，以促进贸易和投资、经济开放和可持续的连接方法。但我们也准备在战略和安全问题上做更多的工作，特别是海上安全。我们正在探索各种方案，以加强欧盟在广阔的印太空间的海上存在。我们将把欧盟的关键海上航线项目从印度洋扩展到东南亚。”他表示，“总而言之，我从该地区回来后有三个主要想法。首先，这次访问是展示欧盟与东盟合作的政治意愿的一种具体方式。这就是为什么我把我的日程安排了四天，旅行了22000多公里。无论是在棕榈油还是疫苗方面，面对面的交谈和解决误解是非常有用的，并提出深化我们合作的具体建议。”

博雷利说，“第二，我比以前更加确信，欧盟必须更多地参与印太地区的事务。不仅仅是在贸易和援助方面，还有安全方面。在欧洲，我们往往太忙于自己和我们的邻国，有时我们剩下的带宽太少，无法与那些希望从我们这里得到更多的国家发展关系。然而，世界不会等待我们去克服我们的内部问题”。他说，“我们现在需要参与其中，听到欧盟受到如此多的追捧和欢迎，令人耳目一新，也很积极。当然，合作必须是双向的。合作越被看作是双向的，它在我们各自的政治体系中就越能持续。”

博雷利说，“第三，我们必须加强合作，以应对世界范围内正在发生的 ‘民主衰退’以及对多元化和政治自由的不断攻击。缅甸是东南亚地区最引人注目的案例。我强调，在这种情况下，我们期望东盟发挥领导作用，我们准备支持更多的区域参与。”他谈到，“我向缅甸总统府大使明确表达了欧洲的期望。鉴于军方领导人完全拒绝参与谈判和日益严重的镇压，我们正在努力通过一个新的制裁方案来捍卫人权。不是因为我们认为这些是欧洲或西方的构造。而是因为这些价值和原则是普世的。许多国家，当然还有这个地区的人民都赞同我们的观点：他们希望决定自己的政治未来，并使自己的权利得到保护。”