博雷利：歐盟須被視為印太地區的政治和安全行為體

剛在上周結束對印度尼西亞訪問的，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）6月6日通過博文表示，印太地區對歐盟在區域內提高參與和存在有明確的需求，特備是在在應對新冠疫情、經濟復蘇、基礎設施連接和安全領域。

廣告 繼續瀏覽後續

博雷利上周對印尼首都雅加達和位於當地的東盟組織總部進行了為期四天的訪問。期間，他與印尼總統維多多(Joko Widodo) 、外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）、防長蘇比安托（Prabowo Subianto）等政要舉行了會談。就此次訪問，博雷利寫道，“有時會有一種印象，認為歐洲是自我陶醉的，主要關注我們周邊的危機。然而，我們在印太地區存在很大的利益，多年來一直是那裡的主要參與者。我們的合作夥伴期待着與我們更緊密地合作。”他說，“首先，談一些基本數字。印太地區創造了全球60%的GDP和三分之二的全球增長。當地是歐盟出口的第二大目的地，歐盟前十大貿易夥伴中有四個在這裡。歐盟約40%的對外貿易通過南中國海，因此亞洲的安全對歐洲的安全和繁榮有直接影響。”

博雷利說，“歐盟也是印太地區的最大投資者和發展援助提供者。但如果我們想成為一個地緣政治行為體，我們也必須被視為該地區的政治和安全行為體，而不僅僅是一個發展合作、貿易或投資夥伴。”他介紹稱，“我的訪問有兩個主要內容：與印度尼西亞領導人會面和訪問東盟總部。”博雷利說，“歐盟和印度尼西亞是30年來的長期密切夥伴。我們有共同的價值觀，我們的關係很牢固，但還有很多未開發的潛力。印度尼西亞有2.7億人口，他們有理由為自己的民主轉型感到自豪。它是一個擁有約17,000個島嶼的巨大群島，如果你把它放在歐洲地圖上，它從都柏林延伸到莫斯科之外。印尼有一個快速增長的經濟，在東盟和全球行為體中發揮着關鍵作用，並將擔任2022年二十國集團主席國和2023年東盟主席國的職務。”

博雷利續指，“我會見了維多多總統、外交部長馬爾蘇迪、國防部長蘇比安托以及印度尼西亞議會成員。在所有的討論中，我被領導人對印度尼西亞和該地區未來的明確目標所打動，以及他們多麼希望通過與歐洲的合作來實現這些目標。”他說，“不幸的是，在過去三年裡，我們的關係因為棕櫚油出口的爭端而停滯不前，但我們不能讓這些分歧劫持我們的關係。我們充分認識到棕櫚油生產對印度尼西亞的重要性，以及它在使許多印度尼西亞小農戶脫貧方面的關鍵作用。歐盟並不反對棕櫚油。”他說，“我們沒有制定任何貿易禁令，2020年印尼棕櫚油出口到歐盟的價值甚至比2019年增加了26%。我們仍然是印度尼西亞最大的棕櫚油出口市場，最近成立的聯合工作組將幫助各方在棕櫚油的可持續生產方面更好地了解對方。”

博雷利說，“當然，抗擊新冠病毒大流行和獲取疫苗是另一個關鍵話題。我很高興地指出歐盟在疫苗多邊主義方面的堅實記錄：我們用28億歐元支持‘COVID-19疫苗全球獲取機制’（COVAX），向90個國家出口了2.4億劑疫苗，我們正在努力在全世界建立新的疫苗生產能力。”他說，“歐盟支持印度尼西亞到2045年成為一個高收入國家的目標，同時實現2030年可持續發展目標。我們未來的全面經濟夥伴協議/自由貿易協定將通過產生更多的貿易、更多的歐洲外國直接投資和就業來支持這一目標：從2032年起，每年可產生不少於50億歐元的國內生產總值”。他說，“我們將繼續建立一個綠色增長的夥伴關係，而不是像某些人錯誤地聲稱的那樣，歐盟（對外）豎起一堵綠色的牆。”

博雷利說，“最後，安全將在我們的合作中日益成為核心。印度尼西亞是印太地區和全球的一支和平與穩定的力量。歐盟的印太戰略與印尼的努力和政策目標非常吻合。印度尼西亞儘管存在某些問題，但在民主、多元化和寬容方面可以成為該地區的一個典範。”他續稱，“我訪問的第二個內容是東盟，鑒於我們對基於規則的多邊主義的共同承諾，東盟是我們的自然夥伴。目前，東盟有點像大印太地區的‘搖擺國家’，美國和中國在那裡投下了自己的力量。”他指出，“東盟國家團結一致，希望不受美中戰略競爭的哄騙。他們希望將他們的夥伴關係多樣化，而不僅僅是四國安全對話機制（Quad）或以中國為中心的集團。東盟是一個核心，圍繞這個核心建立了包容性的區域合作形式。區域一體化是保障我們雙方各自‘戰略自主權’的一種方式。”

博雷利說，“在許多領域，歐盟與東盟的合作已經很強大。長期以來，我們一直是東盟的頭號發展夥伴，但也是其第三大貿易夥伴，以及第三大投資者。我們對東盟國家的出口從2010年的540億歐元增長到2019年的850億歐元，我們的進口增長更多，從2019年的720億歐元增長到1250億歐元。”他說，“在我與東盟秘書長及其常駐代表委員會的討論中，我強調歐盟願意擴大合作，特別是在綠色轉型、可持續連接和國防方面。”他續指，“我也很高興有機會在戰略與國際研究中心闡述歐盟關於印太地區的新戰略。解釋我們正在做什麼和為什麼，以及我們下一步想向哪裡前進。”

博雷利強調，“印太地區代表着未來，但不安全和緊張局勢正在上升，威脅着這個充滿活力的地區的秩序和平衡。而經濟增長有賴於開放，有賴於穩定和共同的規則和共同的安全。”他補充說，“我強調，歐盟的利益正是如此：區域秩序保持開放和基於規則：我們可以做出重大貢獻。正如我在訪問期間看到的那樣，我們的區域夥伴認識到這一點，他們認為歐盟是一個值得信賴和可靠的行為者。” 他說，位於新加坡的東南亞研究所最近詢問了東南亞的輿論領袖和政策制定者，在中美競爭日益激烈的情況下，誰會是他們最喜歡和最信任的戰略夥伴。十分之四的受訪者選擇了歐盟!”

博雷利說，“我們的印太戰略背後的基本信息是，歐盟希望加強參與，並與合作夥伴合作，以促進貿易和投資、經濟開放和可持續的連接方法。但我們也準備在戰略和安全問題上做更多的工作，特別是海上安全。我們正在探索各種方案，以加強歐盟在廣闊的印太空間的海上存在。我們將把歐盟的關鍵海上航線項目從印度洋擴展到東南亞。”他表示，“總而言之，我從該地區回來後有三個主要想法。首先，這次訪問是展示歐盟與東盟合作的政治意願的一種具體方式。這就是為什麼我把我的日程安排了四天，旅行了22000多公里。無論是在棕櫚油還是疫苗方面，面對面的交談和解決誤解是非常有用的，並提出深化我們合作的具體建議。”

博雷利說，“第二，我比以前更加確信，歐盟必須更多地參與印太地區的事務。不僅僅是在貿易和援助方面，還有安全方面。在歐洲，我們往往太忙於自己和我們的鄰國，有時我們剩下的帶寬太少，無法與那些希望從我們這裡得到更多的國家發展關係。然而，世界不會等待我們去克服我們的內部問題”。他說，“我們現在需要參與其中，聽到歐盟受到如此多的追捧和歡迎，令人耳目一新，也很積極。當然，合作必須是雙向的。合作越被看作是雙向的，它在我們各自的政治體系中就越能持續。”

博雷利說，“第三，我們必須加強合作，以應對世界範圍內正在發生的 ‘民主衰退’以及對多元化和政治自由的不斷攻擊。緬甸是東南亞地區最引人注目的案例。我強調，在這種情況下，我們期望東盟發揮領導作用，我們準備支持更多的區域參與。”他談到，“我向緬甸總統府大使明確表達了歐洲的期望。鑒於軍方領導人完全拒絕參與談判和日益嚴重的鎮壓，我們正在努力通過一個新的制裁方案來捍衛人權。不是因為我們認為這些是歐洲或西方的構造。而是因為這些價值和原則是普世的。許多國家，當然還有這個地區的人民都贊同我們的觀點：他們希望決定自己的政治未來，並使自己的權利得到保護。”