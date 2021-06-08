联合国安理会周二宣布 同意推荐现任联合国秘书长古特雷斯继续连任

法新社消息，联合国安理会周二宣布，安理会经过协商，同意推荐来自葡萄牙的现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯继续担任第二任期秘书长。联合国安理会轮值主席国爱沙尼亚驻联合国大使斯文•乔根森发表声明，称安理会所有成员一致同意古特雷斯继续连任秘书长。

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古特雷斯于2017年1月正式就任第9任联合国秘书长。根据联合国程序，在安理会推荐秘书长人选后，联合国大会将通过投票进行确认。一旦经过联合国大会确认，古特雷斯第二任期将从2022年1月1日开始。

实际上，古特雷斯在今年1月就已经表达了继续连任的愿望。今年1月11日，古特雷斯的发言人迪雅里克在当天举行的记者会上说，第75届联大主席博兹克尔8日致信古特雷斯，询问他是否有意连任。“秘书长今天向他表示，如果会员国同意，他愿意连任。”迪雅里克说，古特雷斯已经将自己的决定告知联合国安理会和地区组织负责人。

下任联合国秘书长的遴选和任命流程于今年2月正式启动。古特雷斯是秘书长唯一的正式候选人，由葡萄牙政府提名。根据《联合国宪章》，联合国秘书长一职必须首先由安理会推荐，然后由联大任命。安理会在遴选秘书长过程中扮演关键角色，5个常任理事国对秘书长人选有否决权。秘书长任期5年，可连任。

现年72岁的古特雷斯1949年4月30日出生于葡萄牙首都里斯本。1995年，他带领葡萄牙社会党赢得大选，就任葡萄牙总理。2005年6月至2015年12月，古特雷斯担任联合国难民事务高级专员，负责领导、协调全球难民事务。2016年，古特雷斯当选联合国第9任秘书长。

法新社在报道中指出，古特雷斯是一个老练的政客，虽然他时时刻刻都处在大小不等的国家的压力之下，但他从不得罪安理会5个常任理事国（美国、中国、俄罗斯、法国、英国），所有他已经为自己的连任铺平了道路。他的下一任期将面对解决战争与冲突这一严峻领域。而他在其第一任期期间在这方面的作为并不理想，叙利亚、也门以及马里的暴力冲突局势仍然没有找到政治解决方案。