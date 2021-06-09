獲兩黨支持 美參議院通過2500億美元與中國競爭法案

美國參議院6月8日通過了價值約2500億美元的《美國創新和競爭法》(American Innovation and Competitiveness Act)，意在通過加大對科技領域的投資來贏得與中國的競爭。該法案以68票贊成、32票反對在參議院通過反映了在對華問題上的兩黨共識。針對這一由民主黨人發起的法案，投下反對票的共和黨人中不少人認為其審議時間過短，並質疑法案內容是否能充分應對中國挑戰。

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作為該法案的發起人之一、參議院多數黨領袖，民主黨人舒默(Chuck Schumer)最近在參議院全體會議上講話時警告稱，“世界各地的威權主義政府嗅到了進攻機會”。舒默說，“他們認為，像我們這樣的爭吵不休的民主政府，在投資國家優先事項上，不可能像自上而下、中央集權和威權主義的政府那樣團結起來。他們在為我們的失敗加油，這樣他們就能攫取引領全球經濟的衣缽、擁有創新。”這項法案的共同發起人、共和黨籍參議員托德·揚(Todd Young)就美國政府投資介入市場是否有違自由市場經濟的理念時說，中國支持電信設備巨頭華為等“國家冠軍企業”的現實，已徹底消除了他所在政黨的意識形態正統觀念。“我們不能固守舊教條和陳舊原則，”托德·揚在採訪中說。“世界已發生了變化。我們的經濟已發生了變化。我們國家需要的東西已發生了變化。”

此次通過的《美國創新和競爭法》是美國參議院商務委員會上月通過的《無盡前沿法案》的替代法案，整合了之前的多個法律提案，被視為此前一攬子制華法案的集合體。舒默說，他很喜歡這個《無盡前沿法案》名字，但有些人一看這個名稱便以為是與公共土地有關，於是便改換了法案名稱。法案主要組成部分包括投資芯片和5G開放無線接入網緊急撥款、《無盡前沿法案》、《2021年戰略競爭法案》以及《2021年迎接中國挑戰法案》。法案不僅授權了共約2500億美元的撥款，還尋求國際合作以對抗中國日益增長的全球影響力。法案涉及到了中美競爭各領域，包括禁止聯邦僱員下載海外版抖音TikTok、通過外交手段限制中國對全球的影響力等。

整個法案涉及投資超過2500億美元。其中540億美元將用於在未來五年內補貼半導體製造和研發，以讓美國擺脫對海外芯片製造的依賴。其中有20億美元專門針對汽車製造商使用的芯片。據了解，代表英特爾、IBM、美光和高通等公司的美國半導體行業協會（SIA）推動了這一立法的通過。該協會總裁兼CEO諾弗爾（John Neuffer）在給國會的一份聲明中說，“我們只是需要在美國本土進行更多的芯片研究、設計和製造。”他說，“其他國家的政府已經進行了巨大的投資來吸引芯片製造和研究。” 諾弗爾稱，“半導體資金......將有助於平整全球競爭環境，確保我們國家需要的更多芯片在美國製造，這將使美國工人、企業和消費者都受益。”

這份長達1445頁的法案包括舒默和楊聯合提出的原始法案：《無盡前沿法案》。另外的1900億美元巨款將用於提高美國的技術科研能力，涉及人工智能、量子計算等領域。新法案提出在美國國家科學基金會下設立新的科技創新部門，新部門專註人工智能、生物科技、機器人等10個領域。美國國家科學基金會將獲得約810億美元撥款。參議院的法案文本還包括一項應對中國盜竊研究和技術威脅的規定，即禁止將美國國家科學基金會開發的知識產權轉讓給中國等受關切的外國實體。在支持“美國製造”上，法案要求聯邦政府投資的基建項目必須使用美國生產的鋼材和建築材料；政府機構在採購個人防護用品時，與公司簽訂的合同至少期限為兩年，以鼓勵公司在美國本土生產防護用品。

法案還專門制定了針對中國的條款，包括禁止政府機構購買中國公司生產的無人機、禁止聯邦僱員在政府設備上下載抖音海外版TikTok。法案要求美國務院和情報機構就中國在世界銀行、聯合國、世界貿易組織、國際貨幣基金組織等國際組織中的影響向國會提供報告；要求美國務院公布名單，列出使用竊取知識產權、強迫技術轉讓等“不公平貿易手段”的中國國企；要求美國加強與日本、澳大利亞等亞太地區國家合作，阻止使用“不公平貿易手段”生產的中國產品出口。

法案同時要求總統動用其權力，對盜取美國商業秘密或者從中獲利的個人實施制裁。據悉，眾議院民主黨人還準備修改法案措辭，明確呼籲美國外交官抵制2022年北京冬奧會。此外，太空也成為美國制衡的領域。法案將為美國國家航空航天局（NASA）的阿耳特彌斯登月計畫提供100億美元資金等。舒默把《美國創新與競爭法》稱為美國繼續在一個世紀保持領導地位的基石。他警告，如美國不在科研投入上超過中國，美國的超級大國地位將終結。

根據美國國會立法程序，該法案的眾議院版本尚待通過，並經兩院版本核對後經總統簽字才能正式成為法律。部分反對該法案的共和黨人認為其在解決中國盜竊知識產權等方面存在不足。舒默在推特上寫道，“參議院剛剛通過了《美國創新和競爭法》，包括我的《無盡前沿法案》。這項立法將使美國在未來的產業中走上超越創新、超越生產、超越競爭的道路”。托德·揚對參議院通過這個他所說的“具有里程碑意義的法案”感到自豪。“美國人總是放眼邊疆，展望新的地平線。這個法案，在這一刻，不僅僅是要打敗中國共產黨；《無盡邊疆法》是關於利用他們帶來的挑戰，通過投資於創新改進我們自身，”他說。托德·揚說，“讓歷史記錄，這一刻，我們團結在一起。通過面對今天的挑戰，我們為美國人建立了更光明的明天。”

美國總統拜登周二發表聲明，就參議院團結在一起通過這項法案表示讚賞。拜登說，“我們早就應該投資於美國工人和美國的創新。與《美國就業計畫》一樣，《美國創新與競爭法》將對研發和先進製造業進行世代投資，以幫助我們發展關鍵行業，贏得未來的就業機會”。他說，“它將使我們能夠在美國本土發現、打造和加強明天最重要的技術---從人工智能到計算機芯片，再到用於智能設備和電動汽車的鋰電池。通過加強我們的創新基礎設施，我們可以為下一代美國就業和美國在製造業和技術方面的領導地位奠定基礎。”拜登說，“我們處在一場贏得21世紀的競賽中，而且發令槍已經響了。隨着其他國家繼續投資於自己的研發，我們不能冒落後的風險。美國必須保持其作為地球上最具創新力和生產力的國家的地位”。