美印太协调员：参议员访台是和台湾站在一起的最佳证明

美国国家安全委员会（NSC）印太协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）6月8日在出席研讨会时发言称，“在过去的一两年里，为中国制造麻烦最多的国家不是美国，而是中国”。针对美国3名两党参议员日前搭军机访台一事，坎贝尔说，这次参议员访台是“美国和台湾站在一起”的最佳证明，且美国也协调一致，保护台海的稳定与安全。

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坎贝尔周二参加了由他共同创办的华盛顿智库、新美国安全中心（CANS）举办的2021年国家安全会议。坎贝尔发言说，中国的外交政策机构明白，其所推行的政策，包括在南中国海的人工岛礁建设和军事化活动，以及对全球外交采取更强硬的态度，有助于引起全球对北京的反弹。他提问，“但是，这一点是否传到了中国领导层的最核心圈子里？我想这是一个我们无法回答的问题”。

就与印太地区和中国有关的议题，坎贝尔称，“习近平主席越来越成为中国的单一领导人，而不是像过去的中国领导人那样成为协调一致的领导人团队的一部分”。坎贝尔说，“有一个越来越小的小团队在帮助引导习近平的决策”。当被问及他日前说中国的高级外交官杨洁篪和王毅“离习近平的核心圈子很远，在一百英里之内”的言论时，坎贝尔说，“非常尊重这两个人。他们是中国的干练代表”。

坎贝尔称，由美日印澳组成的四国安全对话机制（Quad）正专注于在今年晚些时候可能举行的领导人会晤之前继续 “深化”合作。他补充说，其他国家已经对该集团表现出“兴趣”，而且并不排斥其他国家参与。另就台海问题，坎贝尔说，3名美国两党参议员最近对台湾的访问有助于表明美国“与台湾站在一起”。他说，美国致力于继续向台湾提供防御性“物品”，但台方也需要采取措施加强自身的防御能力。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当天在出席参议院听证会时亦指，虽然注意力集中在“大型武器系统”上，但美国“应该把重点放在帮助台湾加强其不对称能力上，如其后备力量改革”。坎贝尔在发言中还强调，缅甸的局势“令人深感担忧”，而且“继续恶化”。他说，美国正在与盟友合作，告诉政府，其行动已经产生了反作用。坎贝尔说，“不可否认的是，暴力正在螺旋式上升”。