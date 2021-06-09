美欧呼吁对新冠病毒来源进行新调查 将建立科技联盟

美国总统拜登6月9日启程赶赴欧洲开启了他首次外访之旅。他此行将到访布鲁塞尔与欧盟和北约领导人会面。路透社等媒体获悉，根据获得的美欧联合声明草案显示，双方呼吁对新冠病毒来源进行新的溯源调查。美国和欧美首脑预计还将宣布双方在科技和贸易领域的一系列合作措施。

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路透社看到的这份长达7页的美欧联合声明草案，旨在展示拜登今年1月入主白宫时，欧盟领导人所欢呼的跨大西洋关系出现“新曙光”的具体成果。该草案将于周三由欧盟各国大使讨论，其内容包括双方承诺在7月11日前找出航空业争端解决方案。双方还将努力在12月1日前取消钢铝贸易争端中加征的关税，美国和欧盟还将宣布建立旨在加强两地区半导体供应的伙伴关系。草案说，在布鲁塞尔峰会上，美欧将同意就中国政策进行合作，并呼吁对首先在中国武汉发现的新冠病毒（COVID-19）的起源进行新的研究。草案说，“我们呼吁在透明的、基于证据的......关于新冠病毒起源的研究方面取得进展，而且不受干扰”。

据政治新闻网站 Politico报导，美欧领导人届时还将宣布设立一个“欧盟-美国贸易和技术委员会”（TTC）。双方预计会详细说明他们将如何共同促进围绕新兴技术的联合标准，并做出承诺，以更好地监管现在由少数硅谷科技巨头主导的数字世界。该联盟意在解决从错综复杂且通常通过中国的技术供应链，及到对数字项目进行集体投资的所有问题。该委员会并将被设计用来与其他志同道合的国家，包括澳大利亚和日本，以及世贸组织等国际机构合作。

主管欧盟竞争事务的欧委会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）上周对欧盟政界人士说，“重点当然是推动真正的全球标准，建立在隐私、数字完整性和个人尊严基础上的标准，作为起点。”美国国家安全顾问（Jake Sullivan）本周告诉记者说，“拜登和他的欧盟同事们将专注于调整我们的贸易和技术方法，以便由民主国家而不是其他任何人，也不是中国或其他专制国家，来书写21世纪的贸易和技术规则。”

据两位欧盟官员透露，华盛顿和布鲁塞尔计划在下周的声明中重点关注三个核心领域。第一个项目主要由华盛顿倡导，将集中于通过围绕国际贸易和技术标准的跨大西洋合作来反击中国，以及共同解决在新冠疫情危机中暴露出的关键供应链问题。目前，全球芯片短缺，美国和欧盟都已宣布计划向公司提供财政激励，以使目前集中在环太平洋地区的半导体制造业回到各自的管辖范围。

草案表示，贸易和技术委员会将围绕人工智能、网络安全、竞争力、数据治理和技术平台设立欧盟-美国小组，以建立跨大西洋标准。该文件说，“我们承诺在重新平衡全球半导体供应链方面建立欧盟-美国伙伴关系，以加强欧盟和美国各自的供应安全，以及设计和生产最强大和资源效率最高的半导体的能力。”

美欧第二个合作领域将以在数字领域促进民主价值观为中心。这包括回击专制政府对部分互联网的钳制，并在国内促进民主原则。这可能主要集中在共同的利益上，如开放和公平的市场，但最终可能导致监管协调，因为布鲁塞尔和华盛顿都寻求通过新的数字立法。双方还将重点改善科技领域竞争政策和执法方面的协调，包括成立一个专门的政策工作组来研究数字反垄断问题。此前，七国集团的监管机构将在今年晚些时候举行会议，协调他们对数字市场日益被少数科技公司所主导的反应。

最终，提案将促进欧盟和美国之间更大的创新和投资。在这个领域，双方都在努力与中国自上而下的经济模式竞争。这可能包括具体的合资企业，以促进围绕量子计算等新兴技术的研究和开发，并旨在利用美国和欧洲经济的经济实力。报道指，这在很大程度上将取决于布鲁塞尔和华盛顿如何合作。华盛顿的官员们渴望利用新的倡议来反击中国，而布鲁塞尔的同行们则收敛了他们的期望，告诫说这不会减少欧盟和美国之间的其他潜在分歧，比如正在进行的贸易争端。

一位欧盟贸易外交官说，“建立贸易和技术委员会当然很重要，但我们将不得不看看它在建立后实际运作情况如何”。该消息人士表示，“对于跨大西洋关系来说，这绝对是一个好迹象，但对于贸易来说，关税讨论才是最重要的。”