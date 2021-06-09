美歐呼籲對新冠病毒來源進行新調查 將建立科技聯盟

美國總統拜登6月9日啟程趕赴歐洲開啟了他首次外訪之旅。他此行將到訪布魯塞爾與歐盟和北約領導人會面。路透社等媒體獲悉，根據獲得的美歐聯合聲明草案顯示，雙方呼籲對新冠病毒來源進行新的溯源調查。美國和歐美首腦預計還將宣布雙方在科技和貿易領域的一系列合作措施。

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路透社看到的這份長達7頁的美歐聯合聲明草案，旨在展示拜登今年1月入主白宮時，歐盟領導人所歡呼的跨大西洋關係出現“新曙光”的具體成果。該草案將於周三由歐盟各國大使討論，其內容包括雙方承諾在7月11日前找出航空業爭端解決方案。雙方還將努力在12月1日前取消鋼鋁貿易爭端中加征的關稅，美國和歐盟還將宣布建立旨在加強兩地區半導體供應的夥伴關係。草案說，在布魯塞爾峰會上，美歐將同意就中國政策進行合作，並呼籲對首先在中國武漢發現的新冠病毒（COVID-19）的起源進行新的研究。草案說，“我們呼籲在透明的、基於證據的......關於新冠病毒起源的研究方面取得進展，而且不受干擾”。

據政治新聞網站 Politico報導，美歐領導人屆時還將宣布設立一個“歐盟-美國貿易和技術委員會”（TTC）。雙方預計會詳細說明他們將如何共同促進圍繞新興技術的聯合標準，並做出承諾，以更好地監管現在由少數矽谷科技巨頭主導的數字世界。該聯盟意在解決從錯綜複雜且通常通過中國的技術供應鏈，及到對數字項目進行集體投資的所有問題。該委員會並將被設計用來與其他志同道合的國家，包括澳大利亞和日本，以及世貿組織等國際機構合作。

主管歐盟競爭事務的歐委會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）上周對歐盟政界人士說，“重點當然是推動真正的全球標準，建立在隱私、數字完整性和個人尊嚴基礎上的標準，作為起點。”美國國家安全顧問（Jake Sullivan）本周告訴記者說，“拜登和他的歐盟同事們將專註於調整我們的貿易和技術方法，以便由民主國家而不是其他任何人，也不是中國或其他專制國家，來書寫21世紀的貿易和技術規則。”

據兩位歐盟官員透露，華盛頓和布魯塞爾計畫在下周的聲明中重點關注三個核心領域。第一個項目主要由華盛頓倡導，將集中於通過圍繞國際貿易和技術標準的跨大西洋合作來反擊中國，以及共同解決在新冠疫情危機中暴露出的關鍵供應鏈問題。目前，全球芯片短缺，美國和歐盟都已宣布計畫向公司提供財政激勵，以使目前集中在環太平洋地區的半導體製造業回到各自的管轄範圍。

草案表示，貿易和技術委員會將圍繞人工智能、網絡安全、競爭力、數據治理和技術平台設立歐盟-美國小組，以建立跨大西洋標準。該文件說，“我們承諾在重新平衡全球半導體供應鏈方面建立歐盟-美國夥伴關係，以加強歐盟和美國各自的供應安全，以及設計和生產最強大和資源效率最高的半導體的能力。”

美歐第二個合作領域將以在數字領域促進民主價值觀為中心。這包括回擊專制政府對部分互聯網的鉗制，並在國內促進民主原則。這可能主要集中在共同的利益上，如開放和公平的市場，但最終可能導致監管協調，因為布魯塞爾和華盛頓都尋求通過新的數字立法。雙方還將重點改善科技領域競爭政策和執法方面的協調，包括成立一個專門的政策工作組來研究數字反壟斷問題。此前，七國集團的監管機構將在今年晚些時候舉行會議，協調他們對數字市場日益被少數科技公司所主導的反應。

最終，提案將促進歐盟和美國之間更大的創新和投資。在這個領域，雙方都在努力與中國自上而下的經濟模式競爭。這可能包括具體的合資企業，以促進圍繞量子計算等新興技術的研究和開發，並旨在利用美國和歐洲經濟的經濟實力。報道指，這在很大程度上將取決於布魯塞爾和華盛頓如何合作。華盛頓的官員們渴望利用新的倡議來反擊中國，而布魯塞爾的同行們則收斂了他們的期望，告誡說這不會減少歐盟和美國之間的其他潛在分歧，比如正在進行的貿易爭端。

一位歐盟貿易外交官說，“建立貿易和技術委員會當然很重要，但我們將不得不看看它在建立後實際運作情況如何”。該消息人士表示，“對於跨大西洋關係來說，這絕對是一個好跡象，但對於貿易來說，關稅討論才是最重要的。”