获两党支持 美参议院通过2500亿美元与中国竞争法案

美国参议院6月8日通过了价值约2500亿美元的《美国创新和竞争法》(American Innovation and Competitiveness Act)，意在通过加大对科技领域的投资来赢得与中国的竞争。该法案以68票赞成、32票反对在参议院通过反映了在对华问题上的两党共识。针对这一由民主党人发起的法案，投下反对票的共和党人中不少人认为其审议时间过短，并质疑法案内容是否能充分应对中国挑战。

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作为该法案的发起人之一、参议院多数党领袖，民主党人舒默(Chuck Schumer)最近在参议院全体会议上讲话时警告称，“世界各地的威权主义政府嗅到了进攻机会”。舒默说，“他们认为，像我们这样的争吵不休的民主政府，在投资国家优先事项上，不可能像自上而下、中央集权和威权主义的政府那样团结起来。他们在为我们的失败加油，这样他们就能攫取引领全球经济的衣钵、拥有创新。”这项法案的共同发起人、共和党籍参议员托德·扬(Todd Young)就美国政府投资介入市场是否有违自由市场经济的理念时说，中国支持电信设备巨头华为等“国家冠军企业”的现实，已彻底消除了他所在政党的意识形态正统观念。“我们不能固守旧教条和陈旧原则，”托德·扬在采访中说。“世界已发生了变化。我们的经济已发生了变化。我们国家需要的东西已发生了变化。”

此次通过的《美国创新和竞争法》是美国参议院商务委员会上月通过的《无尽前沿法案》的替代法案，整合了之前的多个法律提案，被视为此前一揽子制华法案的集合体。舒默说，他很喜欢这个《无尽前沿法案》名字，但有些人一看这个名称便以为是与公共土地有关，于是便改换了法案名称。法案主要组成部分包括投资芯片和5G开放无线接入网紧急拨款、《无尽前沿法案》、《2021年战略竞争法案》以及《2021年迎接中国挑战法案》。法案不仅授权了共约2500亿美元的拨款，还寻求国际合作以对抗中国日益增长的全球影响力。法案涉及到了中美竞争各领域，包括禁止联邦雇员下载海外版抖音TikTok、通过外交手段限制中国对全球的影响力等。

整个法案涉及投资超过2500亿美元。其中540亿美元将用于在未来五年内补贴半导体制造和研发，以让美国摆脱对海外芯片制造的依赖。其中有20亿美元专门针对汽车制造商使用的芯片。据了解，代表英特尔、IBM、美光和高通等公司的美国半导体行业协会（SIA）推动了这一立法的通过。该协会总裁兼CEO诺弗尔（John Neuffer）在给国会的一份声明中说，“我们只是需要在美国本土进行更多的芯片研究、设计和制造。”他说，“其他国家的政府已经进行了巨大的投资来吸引芯片制造和研究。” 诺弗尔称，“半导体资金......将有助于平整全球竞争环境，确保我们国家需要的更多芯片在美国制造，这将使美国工人、企业和消费者都受益。”

这份长达1445页的法案包括舒默和杨联合提出的原始法案：《无尽前沿法案》。另外的1900亿美元巨款将用于提高美国的技术科研能力，涉及人工智能、量子计算等领域。新法案提出在美国国家科学基金会下设立新的科技创新部门，新部门专注人工智能、生物科技、机器人等10个领域。美国国家科学基金会将获得约810亿美元拨款。参议院的法案文本还包括一项应对中国盗窃研究和技术威胁的规定，即禁止将美国国家科学基金会开发的知识产权转让给中国等受关切的外国实体。在支持“美国制造”上，法案要求联邦政府投资的基建项目必须使用美国生产的钢材和建筑材料；政府机构在采购个人防护用品时，与公司签订的合同至少期限为两年，以鼓励公司在美国本土生产防护用品。

法案还专门制定了针对中国的条款，包括禁止政府机构购买中国公司生产的无人机、禁止联邦雇员在政府设备上下载抖音海外版TikTok。法案要求美国务院和情报机构就中国在世界银行、联合国、世界贸易组织、国际货币基金组织等国际组织中的影响向国会提供报告；要求美国务院公布名单，列出使用窃取知识产权、强迫技术转让等“不公平贸易手段”的中国国企；要求美国加强与日本、澳大利亚等亚太地区国家合作，阻止使用“不公平贸易手段”生产的中国产品出口。

法案同时要求总统动用其权力，对盗取美国商业秘密或者从中获利的个人实施制裁。据悉，众议院民主党人还准备修改法案措辞，明确呼吁美国外交官抵制2022年北京冬奥会。此外，太空也成为美国制衡的领域。法案将为美国国家航空航天局（NASA）的阿耳特弥斯登月计划提供100亿美元资金等。舒默把《美国创新与竞争法》称为美国继续在一个世纪保持领导地位的基石。他警告，如美国不在科研投入上超过中国，美国的超级大国地位将终结。

根据美国国会立法程序，该法案的众议院版本尚待通过，并经两院版本核对后经总统签字才能正式成为法律。部分反对该法案的共和党人认为其在解决中国盗窃知识产权等方面存在不足。舒默在推特上写道，“参议院刚刚通过了《美国创新和竞争法》，包括我的《无尽前沿法案》。这项立法将使美国在未来的产业中走上超越创新、超越生产、超越竞争的道路”。托德·扬对参议院通过这个他所说的“具有里程碑意义的法案”感到自豪。“美国人总是放眼边疆，展望新的地平线。这个法案，在这一刻，不仅仅是要打败中国共产党；《无尽边疆法》是关于利用他们带来的挑战，通过投资于创新改进我们自身，”他说。托德·扬说，“让历史记录，这一刻，我们团结在一起。通过面对今天的挑战，我们为美国人建立了更光明的明天。”

美国总统拜登周二发表声明，就参议院团结在一起通过这项法案表示赞赏。拜登说，“我们早就应该投资于美国工人和美国的创新。与《美国就业计划》一样，《美国创新与竞争法》将对研发和先进制造业进行世代投资，以帮助我们发展关键行业，赢得未来的就业机会”。他说，“它将使我们能够在美国本土发现、打造和加强明天最重要的技术---从人工智能到计算机芯片，再到用于智能设备和电动汽车的锂电池。通过加强我们的创新基础设施，我们可以为下一代美国就业和美国在制造业和技术方面的领导地位奠定基础。”拜登说，“我们处在一场赢得21世纪的竞赛中，而且发令枪已经响了。随着其他国家继续投资于自己的研发，我们不能冒落后的风险。美国必须保持其作为地球上最具创新力和生产力的国家的地位”。