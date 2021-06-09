G7峰会前 莫里森呼吁“一个有利于自由的世界秩序”

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）6月9日在七国集团英国峰会前所发表的一次演讲中呼吁，世界各国领导人证明 “自由民主制度是可行的”。他表示，澳大利亚将与其他国家合作，支持世界贸易组织的作用，“并在必要时使其规则手册现代化”。

广告 继续浏览后续

七国集团峰会将于6月11日至13日在英国西南部康沃尔郡召开，这是七国​集团峰会时隔两年再次以面对面方式举行。受邀与会的莫里森周三在澳洲智库伯斯美亚中心（Perth USAsia Centre）发表演讲说，“我相信，现在是澳大利亚与世界上最大的先进经济体和自由民主国家坐在一起的最重要时刻。我们非常需要在那里，因为对澳大利亚、对我们的地区、甚至对世界来说，都有很大的风险。”

莫里森补充说，“我们生活在一个自20世纪30年代以来，除战争时期外，从未见过的巨大不确定性的时代。我们所面临的挑战是多方面的”。他说，“当然，全球大流行病所造成的经济衰退，以及世界现在需要的商业主导的全球复苏，以恢复生命和生计。一个全球贸易体系和基于规则的秩序正面临严重的压力和威胁。一个新的全球能源经济正在崛起，对澳大利亚有着深远的影响，因为世界正在处理和解决气候变化。”

莫里森说，“然而，我认为，对于我们的安全、繁荣和生活方式所依赖的全球和区域稳定而言，最重要的问题是不断升级的大国战略竞争。迅速的军事现代化，对领土要求的紧张，加剧的经济胁迫，对包括海洋法在内的国际法的破坏，以及由新兴技术促成的更大的虚假信息、外国干涉和网络威胁。”他说，“在康沃尔有很多要谈的。当我们在康沃尔一起开会时，我们在一个自由的、基于规则的秩序中的合作模式，长期以来使我们受益，我们知道它们正面临新的压力。”他提到，“正如美国学者罗伯特·卡根（Robert Kagan）所警告的，'丛林正在重新生长'。作为世界上一些最大的自由民主国家和先进经济体的领导人，我们必须以新的清晰度、团结和目标来照顾这些园艺。”

莫里森强调，“我们的挑战无非是要加强、改造和巩固有利于自由的世界秩序。应对这一挑战需要志同道合的国家和自由民主国家之间的积极合作，这是30年来所没有的。新冠疫情危机只是强调了深化和加快我们的共同努力的迫切需要。”他说，“为了获得灵感，我们应该看看第二次世界大战后不久的那些年。 一个处于变化中的世界。 经济和社会的竞争模式。”他说，“当杜鲁门总统呼吁‘创造条件，使我们（美国）和其他国家能够制定出一种没有胁迫的生活方式’的时候。在世界的许多地方（旧的和新的），焦虑的人民渴望和平、稳定、繁荣和对国家命运的主权控制感。”

莫里森说，“然后，在美国的领导下，非凡的一代有远见的政策制定者开始为这个不确定的世界带来秩序；重要的是，秩序是以自由价值观为基础，以基于规则的机构为依据。我相信，我们今天面临的挑战要求我们在这个新时代有同样的共同目标。”他说，“我们的利益与一个开放、包容和有弹性的印太地区密不可分。这就是我们的利益。在该地区实现有利于自由的战略平衡，使我们能够成为我们自己：一个充满活力的自由民主国家，一个外向的开放经济，一个决心按照我们自己的国家主权塑造我们自己命运的自由人民。”

莫里森说，“我想探讨一下澳大利亚在（七国峰会）会议中推进这些重要问题的五个倡导和代理领域。它们包括：支持开放社会、开放经济和我们基于规则的秩序；建设主权容纳能力、能力和复原力；合作应对全球挑战；促成以企业为主导的新的增长和发展；证明自由民主制度是有效的。他谈到，“这不是在我们聚集在康沃尔的时候，在某一个俱乐部周围画一个封闭的圈子。不是这样的。恰恰相反。它是关于确保我们维持一个开放的、基于规则的全球体系，支持所有主权国家的和平、繁荣和愿望。”

莫里森说，“一个安全的世界秩序，让自由民主、蓬勃发展、不受胁迫，通过积极合作和协调的行动得到加强”。他说，“我们在印太地区正面临着激烈的竞争。我们心知肚明是因为我们生活在这里”。他续指，“任务是管理这种竞争。竞争不一定会导致冲突。竞争也不能成为胁迫的理由。”莫里森说，“我们需要所有国家以促进发展和合作的方式参与到全球体系中。澳大利亚随时准备与所有国家，包括中国，就共同的挑战进行对话，当他们准备与我们进行对话时。”

就世贸组织改革问题，莫里森说，“在七国集团峰会上，我们将与其他国家合作，支持世界贸易组织（WTO）的作用，并在必要时使其规则手册现代化。”他表示，“一个运作良好的世贸组织可以制定明确的规则，客观有效地仲裁争端，并在发生不良行为时予以惩罚。 这可以成为国际社会对抗经济胁迫的最有力工具之一。在我与许多领导人的讨论中，我从近来对澳大利亚准备承受经济胁迫的支持中得到了极大的鼓舞。”莫里森强调，“解决经济胁迫的最实际方法是恢复全球贸易机构有约束力的争端解决制度。”

演讲中，莫里森说，“最后，正如我们在第一次四方安全对话机制(Quad)领导人会议上申明的那样，我们必须继续证明自由民主制度是可行的。这是拜登总统的一个关键重点。我敢说这是他在第一次四方领导人会议上召集其他三位领导人时的主要重点。”他强调，“在我们看来，自由民主政体将永远是最有说服力的，它基于我们的榜样力量，而不是我们的推销或说教。”