G7峰會前 莫里森呼籲“一個有利於自由的世界秩序”

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）6月9日在七國集團英國峰會前所發表的一次演講中呼籲，世界各國領導人證明 “自由民主制度是可行的”。他表示，澳大利亞將與其他國家合作，支持世界貿易組織的作用，“並在必要時使其規則手冊現代化”。

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七國集團峰會將於6月11日至13日在英國西南部康沃爾郡召開，這是七國​集團峰會時隔兩年再次以面對面方式舉行。受邀與會的莫里森周三在澳洲智庫伯斯美亞中心（Perth USAsia Centre）發表演講說，“我相信，現在是澳大利亞與世界上最大的先進經濟體和自由民主國家坐在一起的最重要時刻。我們非常需要在那裡，因為對澳大利亞、對我們的地區、甚至對世界來說，都有很大的風險。”

莫里森補充說，“我們生活在一個自20世紀30年代以來，除戰爭時期外，從未見過的巨大不確定性的時代。我們所面臨的挑戰是多方面的”。他說，“當然，全球大流行病所造成的經濟衰退，以及世界現在需要的商業主導的全球復蘇，以恢復生命和生計。一個全球貿易體系和基於規則的秩序正面臨嚴重的壓力和威脅。一個新的全球能源經濟正在崛起，對澳大利亞有着深遠的影響，因為世界正在處理和解決氣候變化。”

莫里森說，“然而，我認為，對於我們的安全、繁榮和生活方式所依賴的全球和區域穩定而言，最重要的問題是不斷升級的大國戰略競爭。迅速的軍事現代化，對領土要求的緊張，加劇的經濟脅迫，對包括海洋法在內的國際法的破壞，以及由新興技術促成的更大的虛假信息、外國干涉和網絡威脅。”他說，“在康沃爾有很多要談的。當我們在康沃爾一起開會時，我們在一個自由的、基於規則的秩序中的合作模式，長期以來使我們受益，我們知道它們正面臨新的壓力。”他提到，“正如美國學者羅伯特·卡根（Robert Kagan）所警告的，'叢林正在重新生長'。作為世界上一些最大的自由民主國家和先進經濟體的領導人，我們必須以新的清晰度、團結和目標來照顧這些園藝。”

莫里森強調，“我們的挑戰無非是要加強、改造和鞏固有利於自由的世界秩序。應對這一挑戰需要志同道合的國家和自由民主國家之間的積極合作，這是30年來所沒有的。新冠疫情危機只是強調了深化和加快我們的共同努力的迫切需要。”他說，“為了獲得靈感，我們應該看看第二次世界大戰後不久的那些年。 一個處於變化中的世界。 經濟和社會的競爭模式。”他說，“當杜魯門總統呼籲‘創造條件，使我們（美國）和其他國家能夠制定出一種沒有脅迫的生活方式’的時候。在世界的許多地方（舊的和新的），焦慮的人民渴望和平、穩定、繁榮和對國家命運的主權控制感。”

莫里森說，“然後，在美國的領導下，非凡的一代有遠見的政策制定者開始為這個不確定的世界帶來秩序；重要的是，秩序是以自由價值觀為基礎，以基於規則的機構為依據。我相信，我們今天面臨的挑戰要求我們在這個新時代有同樣的共同目標。”他說，“我們的利益與一個開放、包容和有彈性的印太地區密不可分。這就是我們的利益。在該地區實現有利於自由的戰略平衡，使我們能夠成為我們自己：一個充滿活力的自由民主國家，一個外向的開放經濟，一個決心按照我們自己的國家主權塑造我們自己命運的自由人民。”

莫里森說，“我想探討一下澳大利亞在（七國峰會）會議中推進這些重要問題的五個倡導和代理領域。它們包括：支持開放社會、開放經濟和我們基於規則的秩序；建設主權容納能力、能力和復原力；合作應對全球挑戰；促成以企業為主導的新的增長和發展；證明自由民主制度是有效的。他談到，“這不是在我們聚集在康沃爾的時候，在某一個俱樂部周圍畫一個封閉的圈子。不是這樣的。恰恰相反。它是關於確保我們維持一個開放的、基於規則的全球體系，支持所有主權國家的和平、繁榮和願望。”

莫里森說，“一個安全的世界秩序，讓自由民主、蓬勃發展、不受脅迫，通過積極合作和協調的行動得到加強”。他說，“我們在印太地區正面臨著激烈的競爭。我們心知肚明是因為我們生活在這裡”。他續指，“任務是管理這種競爭。競爭不一定會導致衝突。競爭也不能成為脅迫的理由。”莫里森說，“我們需要所有國家以促進發展和合作的方式參與到全球體系中。澳大利亞隨時準備與所有國家，包括中國，就共同的挑戰進行對話，當他們準備與我們進行對話時。”

就世貿組織改革問題，莫里森說，“在七國集團峰會上，我們將與其他國家合作，支持世界貿易組織（WTO）的作用，並在必要時使其規則手冊現代化。”他表示，“一個運作良好的世貿組織可以制定明確的規則，客觀有效地仲裁爭端，並在發生不良行為時予以懲罰。 這可以成為國際社會對抗經濟脅迫的最有力工具之一。在我與許多領導人的討論中，我從近來對澳大利亞準備承受經濟脅迫的支持中得到了極大的鼓舞。”莫里森強調，“解決經濟脅迫的最實際方法是恢復全球貿易機構有約束力的爭端解決制度。”

演講中，莫里森說，“最後，正如我們在第一次四方安全對話機制(Quad)領導人會議上申明的那樣，我們必須繼續證明自由民主制度是可行的。這是拜登總統的一個關鍵重點。我敢說這是他在第一次四方領導人會議上召集其他三位領導人時的主要重點。”他強調，“在我們看來，自由民主政體將永遠是最有說服力的，它基於我們的榜樣力量，而不是我們的推銷或說教。”