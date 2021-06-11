布莱尔：随着中西关系恶化 七国集团越来越有意义

英国工党籍前首相布莱尔（Tony Blair）近日在受访时表示，随着西方和中国之间关系的恶化，由强大的民主国家组成的七国集团正变得越来越重要。

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布莱尔在接受政治新闻网站POLITICO的一档播客节目采访中说，今年在英国举行的七国集团峰会正处于一个关键时刻，在美国总统特朗普离任后，美国准备再次放眼世界，而世界也开始从新冠疫情中恢复。在这一背景下，他反驳了七国集团的重要性已经被包括中国、印度和俄罗斯在内的更广泛的二十国集团所取代的说法。布莱尔说，“七国集团仍然可以保持相关性，事实上，以一种有趣的方式，它变得更加有意义”。

布莱尔说，“我的意思是，曾经有一段时间，西方和中国之间的紧张关系要小得多，然后二十国集团，由于非常明显的原因似乎几乎取代了七国集团。但在过去的几年里，与中国的关系变得更加紧张，从特朗普政府到拜登政府，有一件事确实没有改变，就是对中国的立场越来越强硬。”他指出，在过去五年的分裂之后，现在是世界上最强大的民主国家“恢复其联盟和地位的力量”的时候了。布莱尔并敦促现任英国首相约翰逊在准备本周末接待来访领导人时发挥领导作用。

布莱尔说，“这对英国来说是一个很大的机会。这次七国集团会议是在存在三个因素的情况下召开的。第一，你有一个巨大的问题要讨论—新冠疫情。第二，有一种感觉，即世界上的民主国家确实必须恢复它们的联盟和它们地位的力量。第三，美国政府已经转变为将多边方法和联盟作为其态度和政策的基本组成部分。”他说，“因此，出于所有这三个原因，你有一个在相当有趣的背景下发生的峰会，其为英国提供了一个重要的机会，以开辟一个既独特又有效的领导地位。”

布莱尔在回顾自己十年来参加全球峰会的经验时说，任何英国首相的关键都是与房间里最有权力的人，不可避免地是美国总统建立密切的工作关系。对此，他介绍称，“政治就像其他任何事情一样，个人关系很重要，而且是非常重要。我的意思是，如果你建立一个强大的个人关系，坦率地说，特别是在英国首相和美国总统之间，这使得很多事情能够得到完成。”

布莱尔在采访中谈到了他自己于2005年在苏格兰主持八国集团峰会的经验，当时各国领导人同意大幅增加对最贫穷的非洲国家的援助和债务减免。他说，“那是一次成功的峰会，部分原因是我们确实有真正实质性的问题，我们设法同意将其列入议程，但部分原因是，（由于一些人喜欢和一些人不喜欢的原因），与布什总统的关系极为牢固。由此促成了......三倍的援助，这可能是对非洲大陆最大的救生计划。”