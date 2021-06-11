美国防部完成对华军事评估 奥斯汀发布指令启动相关工作

自拜登政府于今年1月上台后，由其任命的美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)便要求五角大楼成立中国问题工作小组，就应对中国的军事能力及政策等问题进行系统性的优先审核。美国国防部6月9日表示，这项工作现已完成，奥斯汀当天发布了一项指令，“启动了整个部门的几项主要工作，以更好地应对中国作为美国头号步步紧逼的挑战所带来的安全挑战”。

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此前，美国副防长希克斯（Kathleen Hicks）2月26日在她开通推特账号不久后写道，“在我（就任）后的数周内，我一直在评估国防部的预算与总统和国防部长的优先事项的对齐问题。首要问题：促进威慑所需能力，必要时，面对中国军事现代化竞争和取胜。”

五角大楼在周三发表的声明中称，“这些举措--其中一些将保持机密--旨在关注部门流程和程序，并更好地帮助部门领导人为整个政府应对来自中国的挑战作出贡献。这些倡议是在与我们的机构间合作伙伴协商和协调下制定的，并将补充各部门、机构和白宫在中国政策方面的多方面工作。许多政策旨在简化和加强与美国盟友和合作伙伴的合作，特别是在印太地区。”

奥斯汀说，“我今天提出的倡议是嵌套在美国政府更大的对华方针中，并将有助于为我们正在制定的国防战略提供信息。”他补充说，“我为中国工作小组成员所做的工作感到非常自豪。我对他们提出了很多要求，他们也做到了。现在是我们前进的时候了。我今天指导的工作将提高国防部的能力，以振兴我们的盟友和合作伙伴网络，加强威慑力，并加速发展新的作战概念、新兴能力、未来部队态势和现代化的文职和军事人员队伍。”

报导指，该指令还确立了奥斯汀的意图，即随着工作组的建议被纳入正在进行的审查和整个国防部的进程，他将直接监督国防部与中国有关的政策、行动和情报。五角大楼称，拜登去年2月宣布成立该工作组。它有一个具体的双重任务：“对国防部与中国有关的项目、政策和程序进行基线评估；并向国防部长提供一套最优先事项和建议的行动方案”。

据了解，参加该工作队的成员来自美国国防部各部门，包括来自各军种、几个作战司令部、联合参谋部、国防部长办公室和情报部门的代表。在其任期内，该工作组进行了数百次访谈，并审查了数千页的政策、分析和情报。今年4月，工作组领导人向奥斯汀以及国防部文职和军事领导层提交了他们的初步评估，包括在春季高级领导人会议上。

报导指，工作组在完成其工作后，现在将停止工作。奥斯汀指令中提出的倡议将通过，并由五角大楼正常的部门结构和组织来执行，必要时由新的程序加以补充。值得一提的是，奥斯汀还特别对该工作组领导人拉特纳博士（Ely Ratner）提出了表扬。

拉特纳曾担任亲民主党智库新美国安全中心(CNAS)的执行副总裁兼研究主任，在2015年至2017年期间担任时任美国副总统拜登的副国家安全顾问，在2011-2012年期间曾在国务院中蒙事务处工作，并在拜登担任参议员期间为拜登工作。