马克龙：在印太地区既不成为中国附庸 也不与美国保持一致

法国总统马克龙6月10日在七国集团峰会到来前就法国外交政策的关注焦点举行了记者会。他在发言中就即将召开的七国峰会和北约领导人峰会说，“对我来说，第一个目标是我们的伙伴认识到这个新的欧洲局势，我们知道如何与美国建立新的伙伴关系”。他续指，“（美欧应是）一个价值观的伙伴关系，一个在某些问题上的联盟，但也是一个清晰的伙伴关系，包括就我们的邻居（问题）”。他说，“而对我来说，关键是欧洲人保持团结。我们可以有自己的方式，一个价值观的共同体，但在涉及到我们对中国的战略时，要有独立性。”

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马克龙告诉记者称，“我想把我的发言集中在四个优先事项上，这些优先事项无疑决定了我们近年来的大部分国际政策。”他说，“首先，通过事业和承诺实现有效的多边主义，无论是在气候、健康、平等、数字还是税收方面。第二是欧洲的主权。第三是与非洲大陆的新关系。第四是区域危机的管理，近年来的重点是打击恐怖主义、捍卫我们的价值观和尊重所有国家的主权。我想我可以说，目前的时期将有可能在每一个领域取得成果，也会招致有益的澄清。”

就欧洲主权问题，马克龙说，“第二个主轴，我将更快，对我来说是未来这些日子的核心，就是欧洲的主权问题。你们经常听到我为这个我深信不疑的概念辩护，即一个需要为其在经济、工业、技术和军事方面的战略自主权建立框架的欧洲联盟。”他说，“在过去几年中，我们在这方面有着坚实的记录：一个取得了自20世纪50年代以来从未有过的进步的防务欧洲，加强了合作，建立了欧洲防务基金，开展了联合项目，特别是法德联合项目，我们将其扩展到其他一些伙伴，这些伙伴在最近几周取得了巨大进展”。

马克龙说，“我们成功地主持了在5G技术主权方面的觉醒，也主持了在基本组件方面的觉醒，欧委会更加支持这一议程，特别是在数字层面，《数字市场法》指令，我们在前所未有的危机中建立了经济和金融主权，特别是由于2020年5月的德法倡议，然后是7月的峰会，使我们有可能建立一个共同的债务能力和一个前所未有的投资计划。”他续称，“我们带着所有这些遗产来参加这次七国集团和北约峰会，对我来说，第一个目标是，我们的伙伴承认这个新的欧洲形势，我们知道如何与美国建立一个新的伙伴关系。”

马克龙说，“一个有价值的伙伴关系，一个在某些问题上的联盟，但也是一个有远见的伙伴关系，包括说我们的邻里是我们要管理的，因为我们也从历史中集体学习，特别是从过去20年的历史中学习。我正是本着这种精神来对待这次七国集团和北约峰会的。”他谈到，“我欢迎美国重新参与国家间的协调，参与这种合作性的多边主义。而对我来说，关键是欧洲人保持团结。并注意他们的共同主权，我们也可以有我们的方式，一个价值观的共同体，但在涉及到我们对中国的战略时，要有独立性”。他说，“当涉及到我们对邻国的战略时，无论是俄罗斯还是土耳其，都是独立的。在管理我们的邻国、巴尔干半岛、地中海和非洲大陆时是负责任的。”

问答期间，马克龙澄清说，“我们在印太战略方面的方针是不与任何人结盟。在这个问题上，我为法国、也希望为欧洲倡导的方针是，不要成为中国的附庸，也不要与美国保持一致。”他在提到北约峰会时说，“就我而言，中国不是大西洋地理的一部分，否则我的地图就有问题”。马克龙说，“我们需要知道谁是我们的敌人，在哪里”。他补充说，北约需要制定关于俄罗斯的战略，而中国不应该是该联盟的优先事项。

马克龙说，北约需要一个“在俄罗斯发动入侵、网络攻击或恐吓时要求很高、甚至难以解决的俄罗斯战略，但这也使其能够考虑到欧洲的地理环境”。路透社在今年5月底披露，一项旨在让北约在面对中国崛起和气候变化等挑战时有更大灵活性的200亿美元计划遭到了法国的抵制，巴黎担心此举会损害其自身的国防优先事项。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在2月提议，盟国将更多资金直接投入到现有的、尽管是小规模的共同预算中，这是对欧洲盟国与美国的长期紧张关系的回应，美方认为欧洲盟国对自己的国防贡献达不到承诺。