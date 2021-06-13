七国集团公报提港疆台问题 呼吁由世卫召集第二阶段病毒溯源

七国集团峰会6月13日正式结束。美国白宫当天公布了由与会领导人达成的会议联合公报。七国领导人呼吁进行“及时、透明、由专家主导、以科学为基础的世卫组织召集的第2阶段新冠病毒起源研究，包括按照专家报告的建议在中国进行”。公报并敦促中国尊重人权和基本自由，特别是在新疆地区，以及载入《中英联合声明》和《基本法》的香港高度自治承诺。七国首脑还强调台湾海峡和平与稳定的重要性。

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公报开头写道，“我们，七国集团的领导人，于2021年6月11日至13日在康沃尔举行会议，决心战胜新冠疫情并重建得更好。我们缅怀在这一流行病中丧生的每一个人，并向那些仍在努力克服它的人致敬。在他们协作和决心的榜样激励下，我们因最初将我们聚集在一起的原则而团结起来，即共同的信念和共同的责任是领导和繁荣的基石。在这一原则的指导下，在我们作为自由开放社会和民主国家的持久理想的指引下，在我们对多边主义的承诺下，我们达成了七国集团全球行动的共同议程”，以便：结束大流行病并为未来作好准备；重振我们的经济；确保我们未来的繁荣；保护我们的地球；加强我们与世界其他国家的伙伴关系；拥抱我们的价值观，将其作为在不断变化的世界中取得成功的持久基础。

公报称，“我们将寻求与其他国家合作并在基于规则的多边体系内推进这一开放议程。特别是，我们期待着与我们的二十国集团伙伴和所有相关国际组织合作，为我们的人民和地球确保一个更清洁、更绿色、更自由、更公平和更安全的未来。”公报共包括70条内容，总近14000字。公报第48条谈到，“我们将共同努力，在国际体系中促进我们作为开放社会的共同价值观，这体现在与在卡比斯湾加入我们的印太地区和非洲国家的领导人签署的《开放社会声明》中，即澳大利亚、印度、南非和韩国。”

公报称，“除此之外，我们承诺在支持民主方面加强合作，包括通过加强七国集团快速反应机制，以打击对民主的外国威胁，包括虚假信息；加强媒体自由，确保对记者的保护；支持宗教或信仰自由；谴责一切形式的种族主义；解决侵犯人权问题，包括未能在冲突中保护平民。反对任意拘留的做法，包括扩大《反对在国与国关系中任意拘押宣言》，并欢迎其《伙伴关系行动计划》；认识到有必要对腐败采取行动，包括分享有关非法金融活动的信息，解决滥用空壳公司的问题，并遏制非法行为者隐藏财富的能力，包括房地产。”

公报称，“我们通过确保安全和充满活力的公民空间来支持和平、公正和包容性社会的发展。就我们自身而言，我们的讨论得益于代表社会各部门的外部参与团体的观点和专业知识，包括商业7组织、民间社会7组织、劳工7组织、科学7组织、妇女7组织和青年7组织。 我们感谢他们对我们政策优先事项的广泛考虑和建议。”

有关中国的内容，主要为第49条。公报写道，“我们认识到最大的国家和经济体在维护基于规则的国际体系和国际法方面的特殊责任。我们承诺在这方面发挥自己的作用，与所有伙伴合作，作为二十国国集团、联合国和更广泛的国际社会的成员，并鼓励其他国家也这样做。”

公报称，“我们将在我们共同的议程和民主价值观的基础上这样做。关于中国和全球经济中的竞争，我们将继续就挑战破坏全球经济公平和透明运作的非市场政策和做法的集体方法进行磋商。在我们各自在多边体系中的责任方面，我们将在符合我们共同利益的地方就共同的全球挑战进行合作，特别是在《公约》第26次缔约方会议（COP26）和其他多边讨论中解决气候变化和生物多样性丧失问题。”

公报称，“同时，在这样做的过程中，我们将促进我们的价值观，包括呼吁中国尊重人权和基本自由，特别是与新疆有关的人权和基本自由，以及《中英联合声明》和《基本法》中规定的香港的权利、自由和高度自治。”此外，公报在第60条中强调，“我们重申维持一个自由和开放的印太地区的重要性，该地区具有包容性并以法治为基础。我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。我们仍然严重关切东海和南海的局势，强烈反对任何改变现状和加剧紧张局势的单方面企图。”

就基建问题，公报第67条写道，“我们认识到中低收入国家对基础设施的巨大需求，这种需求因新冠疫情而变得更加严重。为了反映我们共同的价值观和共同的愿景，我们将致力于逐步改变我们的基础设施融资方法，特别是高质量的基础设施和投资，以加强与发展中国家的伙伴关系，并帮助满足其基础设施需求。”其表示，“我们将与他人合作，并在现有行动的基础上，超越现有行动，发展伙伴关系，为世界创造更好的条件，目的是最大限度地发挥实地影响，以满足我们合作伙伴的需求，并确保我们的集体努力大于其部分的总和”。

公报称，“这种伙伴关系将使发展融资工具面向发展中国家所面临的一系列挑战，包括有弹性的基础设施和技术，以应对气候变化的影响；卫生系统和安全；开发数字解决方案；以及促进性别平等和教育。一个特别的优先事项将是清洁和绿色增长的倡议，以推动符合《巴黎协定》和《2030年议程》的可持续和绿色转型”。公报称，“ 我们的方法将以下列关键原则为基础：价值观驱动的愿景：我们相信，基础设施的开发、实施和维护--以透明、财务、环境和社会可持续的方式进行，将为受援国和社区带来有益的结果。”其续指，“强化合作：我们将通过自己的发展筹资机构和其他相关机构各自采取必要的行动，同时加强合作，以确定我们如何能够扩大我们对发展中伙伴国家的集体提供的规模和范围”。

公报补充说，“市场主导：我们认为目前的筹资和融资方式不足以解决基础设施的融资缺口，并致力于加强我们所掌握的发展融资工具，包括通过加强公共和私营部门之间的整合，调动私营部门的资本和专业知识，以减少风险，加强地方能力，支持和促进在有预期回报的部门大幅增加负责任和基于市场的私人资本，并根据亚的斯亚贝巴发展筹资行动议程，以可持续的方式加强地方能力。”公报称，“强有力的标准：为了确保我们的方法和价值观得到维护，并推动竞争，我们将使高标准：涵盖环境、社会、金融、劳工、治理和透明度--成为我们方法的核心支柱，包括通过建立高质量基础设施的多边商定标准，如二十国集团的高质量基础设施投资原则。这将有助于为受援社区的公民提供他们所期望和应得的长期利益”。

七国领导人说，“我们强调透明、公开、经济上有效、公平和有竞争力的贷款和采购标准的重要性，这也符合债务可持续性，以及主要债权国遵守国际规则和标准的要求。加强多边融资：我们认识到，许多多边开发银行和其他国际金融机构（IFI）已经发展到体现了项目规划、实施、社会和环境保障以及分析能力的最高标准。我们将与国际金融机构合作，加强它们的催化作用，为有影响力和可持续的基础设施投资调动更多的资本，并确保项目开发和支付的速度符合伙伴国家的需要。”

公报续指，“战略伙伴关系：我们将把这一倡议建立在国家之间的战略性和实质性的伙伴关系上，以支持创新和技术发展，重点关注最迫切的需求。”七国首脑说，“我们将共同推进基于这些原则的议程，并与包括发展中国家伙伴在内的其他各方密切合作，以确保以开放和协作的方式制定议程。我们将成立一个特别工作组，制定切实可行的建议，并在秋季向我们报告。”

另就新冠病毒溯源问题，公报第15条写道，“加强透明度和问责制，包括重申我们对全面实施和改进遵守《2005年国际卫生条例》的承诺。这包括调查、报告和应对来源不明的疫情。我们还呼吁开展及时、透明、由专家主导、以科学为基础的世卫组织召集的新冠病毒起源第二阶段研究，包括按照专家报告的建议，在中国开展研究。”

公报最后，七国领导人表示，“在康沃尔，我们重振了七国集团的伙伴关系。我们的‘全球行动共同议程’表明了我们在今年和未来主席国继续合作的共同愿景和雄心。在我们这样做的时候，我们期待着与其他国家一起，确保我们建设得更好，特别是在二十国集团首脑会议、《公约》第26次缔约方会议、生物多样性公约第十五届会议（CBD15）和联合国大会上，并重申我们支持以安全和可靠的方式举办2020年东京奥运会和残奥会，作为全球团结一致克服新冠病毒的象征。”