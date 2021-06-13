七國集團公報提港疆台問題 呼籲由世衛召集第二階段病毒溯源

七國集團峰會6月13日正式結束。美國白宮當天公布了由與會領導人達成的會議聯合公報。七國領導人呼籲進行“及時、透明、由專家主導、以科學為基礎的世衛組織召集的第2階段新冠病毒起源研究，包括按照專家報告的建議在中國進行”。公報並敦促中國尊重人權和基本自由，特別是在新疆地區，以及載入《中英聯合聲明》和《基本法》的香港高度自治承諾。七國首腦還強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

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公報開頭寫道，“我們，七國集團的領導人，於2021年6月11日至13日在康沃爾舉行會議，決心戰勝新冠疫情並重建得更好。我們緬懷在這一流行病中喪生的每一個人，並向那些仍在努力克服它的人致敬。在他們協作和決心的榜樣激勵下，我們因最初將我們聚集在一起的原則而團結起來，即共同的信念和共同的責任是領導和繁榮的基石。在這一原則的指導下，在我們作為自由開放社會和民主國家的持久理想的指引下，在我們對多邊主義的承諾下，我們達成了七國集團全球行動的共同議程”，以便：結束大流行病並為未來作好準備；重振我們的經濟；確保我們未來的繁榮；保護我們的地球；加強我們與世界其他國家的夥伴關係；擁抱我們的價值觀，將其作為在不斷變化的世界中取得成功的持久基礎。

公報稱，“我們將尋求與其他國家合作並在基於規則的多邊體系內推進這一開放議程。特別是，我們期待着與我們的二十國集團夥伴和所有相關國際組織合作，為我們的人民和地球確保一個更清潔、更綠色、更自由、更公平和更安全的未來。”公報共包括70條內容，總近14000字。公報第48條談到，“我們將共同努力，在國際體系中促進我們作為開放社會的共同價值觀，這體現在與在卡比斯灣加入我們的印太地區和非洲國家的領導人簽署的《開放社會聲明》中，即澳大利亞、印度、南非和韓國。”

公報稱，“除此之外，我們承諾在支持民主方面加強合作，包括通過加強七國集團快速反應機制，以打擊對民主的外國威脅，包括虛假信息；加強媒體自由，確保對記者的保護；支持宗教或信仰自由；譴責一切形式的種族主義；解決侵犯人權問題，包括未能在衝突中保護平民。反對任意拘留的做法，包括擴大《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，並歡迎其《夥伴關係行動計畫》；認識到有必要對腐敗採取行動，包括分享有關非法金融活動的信息，解決濫用空殼公司的問題，並遏制非法行為者隱藏財富的能力，包括房地產。”

公報稱，“我們通過確保安全和充滿活力的公民空間來支持和平、公正和包容性社會的發展。就我們自身而言，我們的討論得益於代表社會各部門的外部參與團體的觀點和專業知識，包括商業7組織、民間社會7組織、勞工7組織、科學7組織、婦女7組織和青年7組織。 我們感謝他們對我們政策優先事項的廣泛考慮和建議。”

有關中國的內容，主要為第49條。公報寫道，“我們認識到最大的國家和經濟體在維護基於規則的國際體系和國際法方面的特殊責任。我們承諾在這方面發揮自己的作用，與所有夥伴合作，作為二十國國集團、聯合國和更廣泛的國際社會的成員，並鼓勵其他國家也這樣做。”

公報稱，“我們將在我們共同的議程和民主價值觀的基礎上這樣做。關於中國和全球經濟中的競爭，我們將繼續就挑戰破壞全球經濟公平和透明運作的非市場政策和做法的集體方法進行磋商。在我們各自在多邊體系中的責任方面，我們將在符合我們共同利益的地方就共同的全球挑戰進行合作，特別是在《公約》第26次締約方會議（COP26）和其他多邊討論中解決氣候變化和生物多樣性喪失問題。”

公報稱，“同時，在這樣做的過程中，我們將促進我們的價值觀，包括呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是與新疆有關的人權和基本自由，以及《中英聯合聲明》和《基本法》中規定的香港的權利、自由和高度自治。”此外，公報在第60條中強調，“我們重申維持一個自由和開放的印太地區的重要性，該地區具有包容性並以法治為基礎。我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。我們仍然嚴重關切東海和南海的局勢，強烈反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖。”

就基建問題，公報第67條寫道，“我們認識到中低收入國家對基礎設施的巨大需求，這種需求因新冠疫情而變得更加嚴重。為了反映我們共同的價值觀和共同的願景，我們將致力於逐步改變我們的基礎設施融資方法，特別是高質量的基礎設施和投資，以加強與發展中國家的夥伴關係，並幫助滿足其基礎設施需求。”其表示，“我們將與他人合作，並在現有行動的基礎上，超越現有行動，發展夥伴關係，為世界創造更好的條件，目的是最大限度地發揮實地影響，以滿足我們合作夥伴的需求，並確保我們的集體努力大於其部分的總和”。

公報稱，“這種夥伴關係將使發展融資工具面向發展中國家所面臨的一系列挑戰，包括有彈性的基礎設施和技術，以應對氣候變化的影響；衛生系統和安全；開發數字解決方案；以及促進性別平等和教育。一個特別的優先事項將是清潔和綠色增長的倡議，以推動符合《巴黎協定》和《2030年議程》的可持續和綠色轉型”。公報稱，“ 我們的方法將以下列關鍵原則為基礎：價值觀驅動的願景：我們相信，基礎設施的開發、實施和維護--以透明、財務、環境和社會可持續的方式進行，將為受援國和社區帶來有益的結果。”其續指，“強化合作：我們將通過自己的發展籌資機構和其他相關機構各自採取必要的行動，同時加強合作，以確定我們如何能夠擴大我們對發展中夥伴國家的集體提供的規模和範圍”。

公報補充說，“市場主導：我們認為目前的籌資和融資方式不足以解決基礎設施的融資缺口，並致力於加強我們所掌握的發展融資工具，包括通過加強公共和私營部門之間的整合，調動私營部門的資本和專業知識，以減少風險，加強地方能力，支持和促進在有預期回報的部門大幅增加負責任和基於市場的私人資本，並根據亞的斯亞貝巴發展籌資行動議程，以可持續的方式加強地方能力。”公報稱，“強有力的標準：為了確保我們的方法和價值觀得到維護，並推動競爭，我們將使高標準：涵蓋環境、社會、金融、勞工、治理和透明度--成為我們方法的核心支柱，包括通過建立高質量基礎設施的多邊商定標準，如二十國集團的高質量基礎設施投資原則。這將有助於為受援社區的公民提供他們所期望和應得的長期利益”。

七國領導人說，“我們強調透明、公開、經濟上有效、公平和有競爭力的貸款和採購標準的重要性，這也符合債務可持續性，以及主要債權國遵守國際規則和標準的要求。加強多邊融資：我們認識到，許多多邊開發銀行和其他國際金融機構（IFI）已經發展到體現了項目規畫、實施、社會和環境保障以及分析能力的最高標準。我們將與國際金融機構合作，加強它們的催化作用，為有影響力和可持續的基礎設施投資調動更多的資本，並確保項目開發和支付的速度符合夥伴國家的需要。”

公報續指，“戰略夥伴關係：我們將把這一倡議建立在國家之間的戰略性和實質性的夥伴關係上，以支持創新和技術發展，重點關注最迫切的需求。”七國首腦說，“我們將共同推進基於這些原則的議程，並與包括髮展中國傢夥伴在內的其他各方密切合作，以確保以開放和協作的方式制定議程。我們將成立一個特別工作組，制定切實可行的建議，並在秋季向我們報告。”

另就新冠病毒溯源問題，公報第15條寫道，“加強透明度和問責制，包括重申我們對全面實施和改進遵守《2005年國際衛生條例》的承諾。這包括調查、報告和應對來源不明的疫情。我們還呼籲開展及時、透明、由專家主導、以科學為基礎的世衛組織召集的新冠病毒起源第二階段研究，包括按照專家報告的建議，在中國開展研究。”

公報最後，七國領導人表示，“在康沃爾，我們重振了七國集團的夥伴關係。我們的‘全球行動共同議程’表明了我們在今年和未來主席國繼續合作的共同願景和雄心。在我們這樣做的時候，我們期待着與其他國家一起，確保我們建設得更好，特別是在二十國集團首腦會議、《公約》第26次締約方會議、生物多樣性公約第十五屆會議（CBD15）和聯合國大會上，並重申我們支持以安全和可靠的方式舉辦2020年東京奧運會和殘奧會，作為全球團結一致克服新冠病毒的象徵。”