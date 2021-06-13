菅义伟在G7峰会上会见美国与法国总统

正在英国参加G7峰会的日本首相菅义伟当地时间12日与美国总统拜登及法国总统马克龙举行了会谈，并得到了两位总统对东京奥运会和残奥会的召开的支持。

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菅义伟首相与美国总统拜登在两次会议之间共进行了约10分钟的会谈。日本方面表示，主要内容是协调定于13日公布的峰会联合声明，拜登表示支持举办东京奥运会和残奥会。

陪同首相的官房副长官冈田直树向随行记者透露，这是自4月日美首脑会晤以来，双方第二次面对面会谈。在峰会讨论间隙双方还以坐或站立会谈的方式进行了多次间歇性会谈。

在讨论中，菅义伟总理提出了将于13日总括的G7峰会联合声明，菅义伟指出：“我们应该根据上次日美首脑会谈的结果发出强烈信息。希望双方密切合作。”拜登回应说：“我的立场完全相同，并希望与菅义伟首相共同引导峰会的讨论。”

菅义伟总理表达了他对东京奥运会和残奥会“制定完善的感染控制措施并实现安全安心的比赛”的决心，拜登总统回答说：“当然，我支持你”。

两首脑在会谈中还涉及了新冠感染症、朝鲜、中国及气候变动等问题。

官房副长官冈田直树解释说，日美首脑会谈是在首脑会谈之前举行的各国事务级会谈的基础上有计划地举行的。在会谈中，双方确认了合作意向，将鼓励各国在联合声明中写进4月日美首脑会谈的联合声明中采纳“台海和平与稳定的重要性”等意识到中国的词语。

在峰会讨论中，菅义伟首相对东海和南海局势、人权、不公平经济活动等围绕中国的问题表示“深切关注”，并呼吁“七国集团应共同行动”。

12日下午（日本时间13日上午），菅义伟首相在康沃尔举行的G7峰会上会见了法国总统马克龙。双方以中国的动向为背景，确认了在实现“自由开放的印度洋和太平洋”展开合作，马克龙宣布支持东京奥运会和残奥会。

菅义伟首相高度评价了法国向东海派遣海军护卫舰的行动，据日本海上自卫队5月5日发布消息称，补给舰“摩周”号与法国海军护卫舰“舒尔库夫”号5月4日在冲绳附近海域实施了联合训练，从“摩周”号向“舒尔库夫”号补给了燃料。日法两国通过海上训练，彰显了对在钓鱼岛水域活动频繁的中国进行制约的态势。

马克龙回应说：“愿意与日本密切合作。”他们还就朝鲜核开发交换了意见，并希望在包括环境领域在内的先进技术方面进行合作。

马克龙已宣布将出席东京奥运会开幕式。首相对此表示欢迎，并强调愿在使东京奥运会和2024年巴黎奥运会取得圆满成功上加强双方的合作。 马克龙说：“我很期待参加开幕式”。