菅義偉在G7峰會上會見美國與法國總統

正在英國參加G7峰會的日本首相菅義偉當地時間12日與美國總統拜登及法國總統馬克龍舉行了會談，並得到了兩位總統對東京奧運會和殘奧會的召開的支持。

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菅義偉首相與美國總統拜登在兩次會議之間共進行了約10分鐘的會談。日本方面表示，主要內容是協調定於13日公布的峰會聯合聲明，拜登表示支持舉辦東京奧運會和殘奧會。

陪同首相的官房副長官岡田直樹向隨行記者透露，這是自4月日美首腦會晤以來，雙方第二次面對面會談。在峰會討論間隙雙方還以坐或站立會談的方式進行了多次間歇性會談。

在討論中，菅義偉總理提出了將於13日總括的G7峰會聯合聲明，菅義偉指出：“我們應該根據上次日美首腦會談的結果發出強烈信息。希望雙方密切合作。”拜登回應說：“我的立場完全相同，並希望與菅義偉首相共同引導峰會的討論。”

菅義偉總理表達了他對東京奧運會和殘奧會“制定完善的感染控制措施並實現安全安心的比賽”的決心，拜登總統回答說：“當然，我支持你”。

兩首腦在會談中還涉及了新冠感染症、朝鮮、中國及氣候變動等問題。

官房副長官岡田直樹解釋說，日美首腦會談是在首腦會談之前舉行的各國事務級會談的基礎上有計畫地舉行的。在會談中，雙方確認了合作意向，將鼓勵各國在聯合聲明中寫進4月日美首腦會談的聯合聲明中採納“台海和平與穩定的重要性”等意識到中國的詞語。

在峰會討論中，菅義偉首相對東海和南海局勢、人權、不公平經濟活動等圍繞中國的問題表示“深切關注”，並呼籲“七國集團應共同行動”。

12日下午（日本時間13日上午），菅義偉首相在康沃爾舉行的G7峰會上會見了法國總統馬克龍。雙方以中國的動向為背景，確認了在實現“自由開放的印度洋和太平洋”展開合作，馬克龍宣布支持東京奧運會和殘奧會。

菅義偉首相高度評價了法國向東海派遣海軍護衛艦的行動，據日本海上自衛隊5月5日發布消息稱，補給艦“摩周”號與法國海軍護衛艦“舒爾庫夫”號5月4日在沖繩附近海域實施了聯合訓練，從“摩周”號向“舒爾庫夫”號補給了燃料。日法兩國通過海上訓練，彰顯了對在釣魚島水域活動頻繁的中國進行制約的態勢。

馬克龍回應說：“願意與日本密切合作。”他們還就朝鮮核開發交換了意見，並希望在包括環境領域在內的先進技術方面進行合作。

馬克龍已宣布將出席東京奧運會開幕式。首相對此表示歡迎，並強調願在使東京奧運會和2024年巴黎奧運會取得圓滿成功上加強雙方的合作。 馬克龍說：“我很期待參加開幕式”。