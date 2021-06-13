马克龙：拜登绝对使盟国相信美国已经回来了

正在出席七国集团峰会的法国总统马克龙与美国总统拜登于6月12日举行了首次面对面的座谈。马克龙向媒体表示，拜登绝对使盟国相信美国已经回来了。他说，“我认为美国总统能成为俱乐部的一员是件好事，而且非常愿意合作”。

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自本次七国峰会开幕以来，马克龙与拜登的互动就持续不断。在拍摄与会领导人全家福后，二人特意勾肩搭背地并排行走，一直交谈以示友好。周六下午，拜登和马克龙还特意腾出时间举行会场边的首次面对面会谈。面对媒体，拜登说，“美国，就像我以前说过的那样，我们回来了”。马克龙随后用英语列举了诸如气候变化等需要多边合作的问题后肯定说，“是的，绝对是这样的”。他补充说，“我认为美国总统能成为俱乐部的一员是件好事，而且非常愿意合作。”他向拜登说道，“你所展示出的领导力即是伙伴关系”。

拜登接话说，“我们可以做很多事情。我们对北约的凝聚力有非常、非常强烈的感受，我认为，欧盟是一个令人难以置信的强大和充满活力的实体，它与推动欧洲不仅处理其经济问题，而且为北约提供骨干和支持的能力有很大关系......。因此，我们非常支持，非常支持（欧盟）”。拜登与马克龙的这次面谈是这位美国总统周六参加的唯一双边活动。

在他们二人会面之前，一些美国外交官曾想知道马克龙会在多大程度上支持拜登。坐在英国康沃尔卡比斯湾的海滩前，拜登说，他很高兴能与马克龙在一起。他谈到，“阳光明媚，我们在这个海滩上，我感觉良好”。拜登说，“而且我和法国总统在一起，这让我感觉更好。”据白宫介绍，拜登将出席周一在布鲁塞尔举行的北约峰会和美国-欧盟峰会。根据爱丽舍宫的说法，两位总统“就必须为联盟注入活力的原则和价值观达成一致”。

拜登周六特地在推特上抛出二人合影，并配文称，“马克龙总统和我站在一起，准备迎接我们面临的最艰难的挑战。”马克龙的推特也接连上传了两则二人会谈的视频，并用英语写道，“现在我们在一起，团结一致，决心有所作为，现在是兑现的时候了。我相信我们会如此@拜登”。马克龙称，“我们需要的是合作：领导力就是伙伴关系。”