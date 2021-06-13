Covid-19 : 巴西总统游行不戴口罩被罚

巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）因不戴口罩ˎ 不遵守卫生措施，出席在圣保罗州举行的一次摩托车游行示威活动而于周六被判罚款108美元。

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据本台RFI记者马丁·贝尔纳（Martin Bernard）2021年6月13日星期天发自圣保罗（Sao Paulo）报道，在巴西国会对总统的卫生政策展开调查之际，数十个摩托车俱乐部已经结盟。他们伸出援手支持民意支持率大跌的博索纳罗（Jair Bolsonaro）。

博索纳罗仍然怀疑戴口罩

Jair Bolsonaro，在一个大公园里，面对活动积极分子，质疑保持社交距离与戴口罩政策的有效性。一些支持者甚至还怀疑本次Covid-19疫情所造成的死亡人数。巴西官方的染疫死亡人数已接近50万。一名博索纳罗派的活动积极分子在接受采访时声称，本次大疫情中夹杂了许多政治因素；有人说，人们因这或因那而死亡；还有人一咳嗽就说是感染了coronavirus病毒。而事实上并不是。

Image RFI Archive : le président brésilien Jair Bolsonaro dirige un cortège de motos en pleine pandémie de coronavirus, à Sao Paulo, Brésil, le 12 juin 2021. REUTERS - AMANDA PEROBELLI / Image RFI Archive

反对派刚刚才组织了大型示威，谴责博索纳罗在本次危机中的态度。巴西下届总统选举预计是在明年十月举行，而前总统卢拉（Lula）已展示，其为主要挑战者。卢拉批评博索纳罗是做蠢事大王，他从来没有见过有人在如此短的时间里说了那么多的蠢话，而且是故意的，有选择地说蠢话，并认为那很好。而在此期间，国家损失惨重。

不戴口罩被罚款一百欧元

Jair Bolsonaro因在公共场合抛头露面不戴口罩被罚款约100欧元。作为总统，他在游行队伍前排敞开头盔，不戴口罩，违反规定。圣保罗州当局指出，已对博索纳罗做出处罚，还有他的儿子Eduardo ˎ 国会成员和基础设施部长，因为他们在参加集会时，没有戴口罩，没有尊重社交距离措施。巴西总统没有立即回应予以置评的请求。

Image RFI Archive : Brésil - João Doria, le gouverneur de Sao Paulo. © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

博索纳罗总统呼吁民众不要搭理其政治对手ˎ 圣保罗州长João Doria的警告，在巴西各地集会，迎接明年的总统选举。ˎ 圣保罗州长曾在事前发出警告，如果总统不遵守法规，将会受到处罚。

接种了疫苗就不传播病毒？

Jair Bolsonaro对Covid-19病毒持有特殊的看法。他多次反对João Doria等州长为应对已在巴西造成近48万5千人死亡的Covid-19疫情采取强制措施。他面对一群挥舞旗帜的支持者发表讲话时，再次反对戴口罩。他认为，已经接种了疫苗的人，不应该戴口罩。他声称，已接种了疫苗的人不可能传播病毒。不过，接种了疫苗的人是否会传播病毒，目前尚无科学共识。