北約公報：中國野心和行為對國際秩序和聯盟安全構成系統性挑戰

6月14日，北約峰會在比利時首都布魯塞爾舉行。會後發表的北約公報指出，“ 我們，北約30個盟國的國家元首和政府首腦齊聚布魯塞爾，重申我們的統一、團結和凝聚力，並在我們面臨的安全環境日益複雜的時候，開啟跨大西洋關係的新篇章。”就中國問題，公報稱，“中國日益增長的影響力和國際政策會帶來挑戰，我們需要作為一個聯盟來共同應對。我們將與中國接觸，以捍衛聯盟的安全利益。 ”

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本次發表的北約公報逾144000字，共79條內容。與會的30個盟國領導人表示，“北約是一個防禦性聯盟，將繼續為整個歐洲-大西洋地區的和平、安全和穩定而努力。我們仍然堅定地致力於北約成立時的《華盛頓條約》，包括第5條所規定的對一個盟國的攻擊應被視為對我們所有國家的攻擊。我們將繼續採取360度的方法來保護和捍衛我們不可分割的安全，並完成北約的三個核心任務：集體防禦、危機管理和合作安全。”

公報稱，“北約是歷史上最強大和最成功的聯盟。它保證了我們的領土和10億公民的安全、我們的自由和我們共同的價值觀，包括個人自由、人權、民主和法制。我們被《華盛頓條約》所載的共同價值觀聯繫在一起，這是我們統一、團結和凝聚力的基石。我們承諾相應地履行我們作為盟國的責任”。公報稱，“我們重申，我們遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則。我們致力於基於規則的國際秩序。我們承諾在盟國的安全或穩定受到威脅或我們的基本價值觀和原則受到威脅時加強磋商。”

公報指出，“我們面臨著多方面的威脅，來自自信和專制的大國的系統性競爭，以及來自所有戰略方向對我們國家和我們公民的日益增長的安全挑戰。俄羅斯的侵略行動構成了對歐洲-大西洋安全的威脅；各種形式和表現的恐怖主義仍然是對我們所有人的持續威脅。國家和非國家行為者挑戰基於規則的國際秩序，並試圖破壞全球的民主。我們邊界以外的不穩定也在助長非正常移民和人口販運。”

公報稱，“中國日益增長的影響力和國際政策會帶來挑戰，我們需要作為一個聯盟來共同應對。我們將與中國接觸，以捍衛聯盟的安全利益。我們越來越多地面臨著網絡、混合和其他不對稱的威脅，包括虛假信息運動，以及惡意使用日益複雜的新興和破壞性技術。 ”公報稱，“空間領域的快速發展正在影響我們的安全。大規模殺傷性武器的擴散和軍備控制架構的削弱也破壞了我們的集體安全”。

公報稱，“氣候變化是影響聯盟安全的一個威脅倍增器。聯盟的最大責任是保護和捍衛我們的領土和人民免受攻擊，我們將應對影響歐洲-大西洋安全的所有威脅和挑戰”。公報稱，“我們在新冠疫情繼續考驗我們國家和我們的復原力的時候聚會。北約和盟國的軍隊支持平民對這一流行病的反應，同時確保我們的集體防禦和我們行動的有效性。我們還通過提供重要的醫療用品向一些合作夥伴提供了重要的援助。我們向所有在我們國家和世界各地與這一流行病作鬥爭的人表示敬意。”

公報稱，“在2019年12月的倫敦會議上，我們要求秘書長開展一個前瞻性的反思過程，以進一步加強北約的政治層面，包括磋商。我們認識到秘書長任命的支持《北約2030》的獨立小組的重要貢獻。因此，今天我們同意《北約2030》：一個面向未來的跨大西洋議程。縱觀其歷史，北約一直在不斷適應不斷變化的安全環境。《北約2030》議程是對我們正在進行的政治和軍事調整的補充和發展，加強了我們完成三項核心任務的能力，有助於使我們強大的聯盟更加強大，為未來做好準備。”

公報指出，“為此，我們同意”：重申北約是就與我們各自和集體安全有關的所有事項進行協商和採取聯合行動的獨特、基本和不可缺少的跨大西洋論壇；加強北約，使其成為歐洲-大西洋地區集體防禦的組織框架，以應對來自各個方向的所有威脅；加強我們的復原力。注意到復原力仍然是國家的責任，我們將根據我們在《北大西洋公約》第3條下的集體承諾，採取更加綜合和更好的協調方法，以減少脆弱性並確保我們的軍隊能夠在和平、危機和衝突中有效運作。

30國領導人還承諾：促進北約盟國之間的技術合作，促進互操作性，鼓勵開發和採用技術解決方案，以滿足我們的軍事需求；加強北約的能力，在對盟國安全具有重要意義的領域為維護和塑造基於規則的國際秩序做出貢獻；大力加強北約向合作夥伴提供培訓和能力建設支持的能力，認識到北約周邊地區的衝突、其他安全事態和普遍存在的不穩定直接影響到盟國的安全；在理解和適應氣候變化對安全的影響方面，爭取使北約成為領先的國際組織；邀請秘書長領導制定下一個戰略概念的進程。

公報的第55條和第56條集中提及了中國問題。公報稱，“中國公開的野心和自信的行為對基於規則的國際秩序和與聯盟安全相關的領域構成了系統性的挑戰。我們對那些與《華盛頓條約》所載的基本價值觀相反的脅迫性政策表示關切。 ”公報續指，“中國正在迅速擴大其核武庫，擁有更多的彈頭和更多的先進運載系統，以建立一個核三位一體。它在實施其軍事現代化和公開宣布的軍民融合戰略方面是不透明的”。

公報稱，“中國還在與俄羅斯進行軍事合作，包括參加俄羅斯在歐洲-大西洋地區的演習。我們仍然對中國經常缺乏透明度和使用虛假信息表示關切。 我們呼籲中國堅持其國際承諾，在國際體系中負責任地行事，包括在太空、網絡和海洋領域，以符合其作為大國的角色。”

公報稱，“北約在可能的情況下與中國保持建設性的對話。基於我們的利益，我們歡迎有機會與中國就與聯盟相關的領域以及氣候變化等共同挑戰進行接觸。就各自的政策和活動進行信息交流是有價值的，以提高認識並討論潛在的分歧。盟國敦促中國就其核能力和核理論有意義地參與對話、建立信任和透明措施。對等的透明度和理解將使北約和中國都受益。”