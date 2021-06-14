北約秘書長：聯盟需要共同應對中國崛起帶來的安全挑戰

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）6月14日在北約峰會召開前向媒體表示，“我們沒有進入一場新的冷戰，中國不是我們的對手，不是我們的敵人，但我們需要作為一個聯盟共同應對中國崛起對我們安全構成的挑戰。”

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斯托爾滕貝格周一早上就此次峰會的議程介紹說，“今天，我們將開啟跨大西洋關係的新篇章。領導人們將討論一系列廣泛的問題，其中包括俄羅斯。而我們與俄羅斯的關係正處於冷戰結束以來的最低點。這是由於俄羅斯的侵略性行動。”他說，“我相信，北約領導人將確認我們對俄羅斯採取的雙軌辦法：強大的防禦與對話相結合。而且我相信，北約領導人將歡迎有機會在拜登總統與普京總統會晤之前與他協商。”

斯托爾滕貝格續稱，“我們還將討論中國。當然有機會，我們需要在氣候變化、軍備控制等問題上與中國接觸。但中國的軍事集結、日益增長的影響力和脅迫性行為也對我們的安全構成了一些挑戰。”他強調，“而我們需要作為一個聯盟共同應對這些問題。在此背景下，北約領導人今天將商定一個雄心勃勃的前瞻性議程，即《北約2030》議程。”他談到，“這是關於如何加強我們的集體防衛，如何加強我們的復原力，以及磨礪我們的技術優勢。而且在北約的歷史上第一次，也使氣候和安全成為我們聯盟的重要任務。”

斯托爾滕貝格說，“要做到這一切，我們需要為我們更高層次的雄心壯志提供資源。因此，我們需要增加投資。我歡迎我們正走在一個良好的軌道上。我們現在已經連續7年增加歐洲盟國和加拿大的國防開支。而這些盟國總共增加了2600億美元的額外國防開支。”他補充說，“我也相信，北約領導人將同意一起進行更多的投資，以滿足我們更高水平的雄心。這是一個力量的倍增器，它顯示了我們聯盟的團結。”他強調，“因此，所有這些我絕對相信，我們今天將作出的決定，它們將發出一個強有力的團結和決心的信息，我們正在使北約在一個全球競爭的時代變得更加強大。”

與記者問答期間，斯托爾滕貝格說，“信息是，當然，在我們與中國的關係中存在着機會。例如，在軍備控制和氣候變化方面，我們需要與中國對話。與此同時，我們在過去幾年中看到的是中國的重大軍事建設，大量投資於新的軍事能力，包括核能力，以及更先進的武器系統。”他說，“我們看到脅迫性行為，例如在南中國海。我們也知道，中國並不認同我們的價值觀，我們看到他們如何鎮壓香港的民主選民。還有，在他們自己的國家迫害少數民族，並使用現代技術、社交媒體和面部識別，以我們以前從未見過的方式監測和監視自己的人口。所有這些都關係到我們的安全。”

斯托爾滕貝格說，“沒有一個國家，也沒有一個大陸能夠單獨處理這個問題，因此，我們需要作為一個聯盟，作為北約組織一起做出反應。而這正是我們所做的。我還想強調，這在很大程度上是關於我們在國內所做的事情，因為中國正在向我們靠近。”他說，“我們在網絡空間看到他們。我們看到中國在非洲、在北極，但我們也看到中國在我們自己的關鍵基礎設施上大量投資，並試圖將它們控制。我們已經看到關於5G、華為的討論。這就是為什麼《北約2030》議程如此重要的原因，因為該議程是關於加強我們的復原力，它是關於在技術方面的更多投資，也是關於確保我們在網絡防禦方面的加強”。

斯托爾滕貝格說，“因此，我期望盟國同意《北約2030》議程。我還期望盟國同意公報中的語言。你必須記住，18個月前，那是北約第一次提出有關於中國的語言。”他續指，“在我們目前的戰略概念中，沒有用一個字提到中國。在2019年12月的倫敦峰會上，我們有一句話涉及中國。這一次，它將是一個明確的立場，一個盟國對中國的統一立場，表明我們在過去幾個月里看到盟國之間的觀點趨同。”同樣就中國問題，斯托爾滕貝格說，“我們沒有進入一場新的冷戰，中國不是我們的對手，不是我們的敵人，但我們需要作為一個聯盟共同應對中國崛起對我們安全構成的挑戰。北約是歷史上最強大、最成功的聯盟。”

斯托爾滕貝格說，“我們正一次又一次地證明，當世界在變化時，我們能夠改變。在過去的幾年裡，我們已經實施了自冷戰結束以來北約最大的調整，而且我們將繼續調整，我們今天正在作出的決定。我也非常歡迎這個機會，在美國、加拿大、北美和歐洲在北約組織中一起工作的跨大西洋關係中開啟一個新的篇章。”另就會議議程，他指出，“盟國今天將為北約商定一個具有更高雄心的方案和議程。我們將在如何加強我們的集體防禦、復原力、技術以及與合作夥伴，包括與歐洲聯盟的合作方面做更多的工作。而要做到這一點，我們需要確保我們有與這種高水平的雄心相匹配的資源。”

斯托爾滕貝格說，“當然，這部分是為了繼續在我們的國防預算中進行更多的投資，但我相信，當領導人會面時，他們也會同意，我們需要為我們高水平的雄心壯志提供充分的資源，也是通過在北約中花費更多，共同投資。這涉及到北約的所有三個預算：軍事預算、民事預算和投資預算。這些投資將使我們能夠提高戰備狀態，進行更多的演習，對預先部署的設備進行更多的投資，與合作夥伴更緊密地合作，培訓，能力建設，還有指揮和控制，以及對我們聯盟和我們所有人都很重要的許多其他領域”。

斯托爾滕貝格強調，“共同開支是一種力量的倍增器，共同開支是一種有效的合作方式。而且，我再次相信，當我們開會時，我們將同意我們需要額外的資金。我們需要滿足這種高水平的雄心，有必要增加北約的共同資助預算。”