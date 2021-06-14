北约公报：中国野心和行为对国际秩序和联盟安全构成系统性挑战

6月14日，北约峰会在比利时首都布鲁塞尔举行。会后发表的北约公报指出，“ 我们，北约30个盟国的国家元首和政府首脑齐聚布鲁塞尔，重申我们的统一、团结和凝聚力，并在我们面临的安全环境日益复杂的时候，开启跨大西洋关系的新篇章。”就中国问题，公报称，“中国日益增长的影响力和国际政策会带来挑战，我们需要作为一个联盟来共同应对。我们将与中国接触，以捍卫联盟的安全利益。 ”

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本次发表的北约公报逾144000字，共79条内容。与会的30个盟国领导人表示，“北约是一个防御性联盟，将继续为整个欧洲-大西洋地区的和平、安全和稳定而努力。我们仍然坚定地致力于北约成立时的《华盛顿条约》，包括第5条所规定的对一个盟国的攻击应被视为对我们所有国家的攻击。我们将继续采取360度的方法来保护和捍卫我们不可分割的安全，并完成北约的三个核心任务：集体防御、危机管理和合作安全。”

公报称，“北约是历史上最强大和最成功的联盟。它保证了我们的领土和10亿公民的安全、我们的自由和我们共同的价值观，包括个人自由、人权、民主和法制。我们被《华盛顿条约》所载的共同价值观联系在一起，这是我们统一、团结和凝聚力的基石。我们承诺相应地履行我们作为盟国的责任”。公报称，“我们重申，我们遵守《联合国宪章》的宗旨和原则。我们致力于基于规则的国际秩序。我们承诺在盟国的安全或稳定受到威胁或我们的基本价值观和原则受到威胁时加强磋商。”

公报指出，“我们面临着多方面的威胁，来自自信和专制的大国的系统性竞争，以及来自所有战略方向对我们国家和我们公民的日益增长的安全挑战。俄罗斯的侵略行动构成了对欧洲-大西洋安全的威胁；各种形式和表现的恐怖主义仍然是对我们所有人的持续威胁。国家和非国家行为者挑战基于规则的国际秩序，并试图破坏全球的民主。我们边界以外的不稳定也在助长非正常移民和人口贩运。”

公报称，“中国日益增长的影响力和国际政策会带来挑战，我们需要作为一个联盟来共同应对。我们将与中国接触，以捍卫联盟的安全利益。我们越来越多地面临着网络、混合和其他不对称的威胁，包括虚假信息运动，以及恶意使用日益复杂的新兴和破坏性技术。 ”公报称，“空间领域的快速发展正在影响我们的安全。大规模杀伤性武器的扩散和军备控制架构的削弱也破坏了我们的集体安全”。

公报称，“气候变化是影响联盟安全的一个威胁倍增器。联盟的最大责任是保护和捍卫我们的领土和人民免受攻击，我们将应对影响欧洲-大西洋安全的所有威胁和挑战”。公报称，“我们在新冠疫情继续考验我们国家和我们的复原力的时候聚会。北约和盟国的军队支持平民对这一流行病的反应，同时确保我们的集体防御和我们行动的有效性。我们还通过提供重要的医疗用品向一些合作伙伴提供了重要的援助。我们向所有在我们国家和世界各地与这一流行病作斗争的人表示敬意。”

公报称，“在2019年12月的伦敦会议上，我们要求秘书长开展一个前瞻性的反思过程，以进一步加强北约的政治层面，包括磋商。我们认识到秘书长任命的支持《北约2030》的独立小组的重要贡献。因此，今天我们同意《北约2030》：一个面向未来的跨大西洋议程。纵观其历史，北约一直在不断适应不断变化的安全环境。《北约2030》议程是对我们正在进行的政治和军事调整的补充和发展，加强了我们完成三项核心任务的能力，有助于使我们强大的联盟更加强大，为未来做好准备。”

公报指出，“为此，我们同意”：重申北约是就与我们各自和集体安全有关的所有事项进行协商和采取联合行动的独特、基本和不可缺少的跨大西洋论坛；加强北约，使其成为欧洲-大西洋地区集体防御的组织框架，以应对来自各个方向的所有威胁；加强我们的复原力。注意到复原力仍然是国家的责任，我们将根据我们在《北大西洋公约》第3条下的集体承诺，采取更加综合和更好的协调方法，以减少脆弱性并确保我们的军队能够在和平、危机和冲突中有效运作。

30国领导人还承诺：促进北约盟国之间的技术合作，促进互操作性，鼓励开发和采用技术解决方案，以满足我们的军事需求；加强北约的能力，在对盟国安全具有重要意义的领域为维护和塑造基于规则的国际秩序做出贡献；大力加强北约向合作伙伴提供培训和能力建设支持的能力，认识到北约周边地区的冲突、其他安全事态和普遍存在的不稳定直接影响到盟国的安全；在理解和适应气候变化对安全的影响方面，争取使北约成为领先的国际组织；邀请秘书长领导制定下一个战略概念的进程。

公报的第55条和第56条集中提及了中国问题。公报称，“中国公开的野心和自信的行为对基于规则的国际秩序和与联盟安全相关的领域构成了系统性的挑战。我们对那些与《华盛顿条约》所载的基本价值观相反的胁迫性政策表示关切。 ”公报续指，“中国正在迅速扩大其核武库，拥有更多的弹头和更多的先进运载系统，以建立一个核三位一体。它在实施其军事现代化和公开宣布的军民融合战略方面是不透明的”。

公报称，“中国还在与俄罗斯进行军事合作，包括参加俄罗斯在欧洲-大西洋地区的演习。我们仍然对中国经常缺乏透明度和使用虚假信息表示关切。 我们呼吁中国坚持其国际承诺，在国际体系中负责任地行事，包括在太空、网络和海洋领域，以符合其作为大国的角色。”

公报称，“北约在可能的情况下与中国保持建设性的对话。基于我们的利益，我们欢迎有机会与中国就与联盟相关的领域以及气候变化等共同挑战进行接触。就各自的政策和活动进行信息交流是有价值的，以提高认识并讨论潜在的分歧。盟国敦促中国就其核能力和核理论有意义地参与对话、建立信任和透明措施。对等的透明度和理解将使北约和中国都受益。”