北约秘书长：联盟需要共同应对中国崛起带来的安全挑战

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）6月14日在北约峰会召开前向媒体表示，“我们没有进入一场新的冷战，中国不是我们的对手，不是我们的敌人，但我们需要作为一个联盟共同应对中国崛起对我们安全构成的挑战。”

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斯托尔滕贝格周一早上就此次峰会的议程介绍说，“今天，我们将开启跨大西洋关系的新篇章。领导人们将讨论一系列广泛的问题，其中包括俄罗斯。而我们与俄罗斯的关系正处于冷战结束以来的最低点。这是由于俄罗斯的侵略性行动。”他说，“我相信，北约领导人将确认我们对俄罗斯采取的双轨办法：强大的防御与对话相结合。而且我相信，北约领导人将欢迎有机会在拜登总统与普京总统会晤之前与他协商。”

斯托尔滕贝格续称，“我们还将讨论中国。当然有机会，我们需要在气候变化、军备控制等问题上与中国接触。但中国的军事集结、日益增长的影响力和胁迫性行为也对我们的安全构成了一些挑战。”他强调，“而我们需要作为一个联盟共同应对这些问题。在此背景下，北约领导人今天将商定一个雄心勃勃的前瞻性议程，即《北约2030》议程。”他谈到，“这是关于如何加强我们的集体防卫，如何加强我们的复原力，以及磨砺我们的技术优势。而且在北约的历史上第一次，也使气候和安全成为我们联盟的重要任务。”

斯托尔滕贝格说，“要做到这一切，我们需要为我们更高层次的雄心壮志提供资源。因此，我们需要增加投资。我欢迎我们正走在一个良好的轨道上。我们现在已经连续7年增加欧洲盟国和加拿大的国防开支。而这些盟国总共增加了2600亿美元的额外国防开支。”他补充说，“我也相信，北约领导人将同意一起进行更多的投资，以满足我们更高水平的雄心。这是一个力量的倍增器，它显示了我们联盟的团结。”他强调，“因此，所有这些我绝对相信，我们今天将作出的决定，它们将发出一个强有力的团结和决心的信息，我们正在使北约在一个全球竞争的时代变得更加强大。”

与记者问答期间，斯托尔滕贝格说，“信息是，当然，在我们与中国的关系中存在着机会。例如，在军备控制和气候变化方面，我们需要与中国对话。与此同时，我们在过去几年中看到的是中国的重大军事建设，大量投资于新的军事能力，包括核能力，以及更先进的武器系统。”他说，“我们看到胁迫性行为，例如在南中国海。我们也知道，中国并不认同我们的价值观，我们看到他们如何镇压香港的民主选民。还有，在他们自己的国家迫害少数民族，并使用现代技术、社交媒体和面部识别，以我们以前从未见过的方式监测和监视自己的人口。所有这些都关系到我们的安全。”

斯托尔滕贝格说，“没有一个国家，也没有一个大陆能够单独处理这个问题，因此，我们需要作为一个联盟，作为北约组织一起做出反应。而这正是我们所做的。我还想强调，这在很大程度上是关于我们在国内所做的事情，因为中国正在向我们靠近。”他说，“我们在网络空间看到他们。我们看到中国在非洲、在北极，但我们也看到中国在我们自己的关键基础设施上大量投资，并试图将它们控制。我们已经看到关于5G、华为的讨论。这就是为什么《北约2030》议程如此重要的原因，因为该议程是关于加强我们的复原力，它是关于在技术方面的更多投资，也是关于确保我们在网络防御方面的加强”。

斯托尔滕贝格说，“因此，我期望盟国同意《北约2030》议程。我还期望盟国同意公报中的语言。你必须记住，18个月前，那是北约第一次提出有关于中国的语言。”他续指，“在我们目前的战略概念中，没有用一个字提到中国。在2019年12月的伦敦峰会上，我们有一句话涉及中国。这一次，它将是一个明确的立场，一个盟国对中国的统一立场，表明我们在过去几个月里看到盟国之间的观点趋同。”同样就中国问题，斯托尔滕贝格说，“我们没有进入一场新的冷战，中国不是我们的对手，不是我们的敌人，但我们需要作为一个联盟共同应对中国崛起对我们安全构成的挑战。北约是历史上最强大、最成功的联盟。”

斯托尔滕贝格说，“我们正一次又一次地证明，当世界在变化时，我们能够改变。在过去的几年里，我们已经实施了自冷战结束以来北约最大的调整，而且我们将继续调整，我们今天正在作出的决定。我也非常欢迎这个机会，在美国、加拿大、北美和欧洲在北约组织中一起工作的跨大西洋关系中开启一个新的篇章。”另就会议议程，他指出，“盟国今天将为北约商定一个具有更高雄心的方案和议程。我们将在如何加强我们的集体防御、复原力、技术以及与合作伙伴，包括与欧洲联盟的合作方面做更多的工作。而要做到这一点，我们需要确保我们有与这种高水平的雄心相匹配的资源。”

斯托尔滕贝格说，“当然，这部分是为了继续在我们的国防预算中进行更多的投资，但我相信，当领导人会面时，他们也会同意，我们需要为我们高水平的雄心壮志提供充分的资源，也是通过在北约中花费更多，共同投资。这涉及到北约的所有三个预算：军事预算、民事预算和投资预算。这些投资将使我们能够提高战备状态，进行更多的演习，对预先部署的设备进行更多的投资，与合作伙伴更紧密地合作，培训，能力建设，还有指挥和控制，以及对我们联盟和我们所有人都很重要的许多其他领域”。

斯托尔滕贝格强调，“共同开支是一种力量的倍增器，共同开支是一种有效的合作方式。而且，我再次相信，当我们开会时，我们将同意我们需要额外的资金。我们需要满足这种高水平的雄心，有必要增加北约的共同资助预算。”