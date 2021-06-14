意总理：将仔细评估意大利对一带一路的参与

意大利总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）6月13日在七国集团峰会后的记者会上表示，该集团在联合公报中不得不坦率地承认西方和中国之间的分歧。他在谈到对华关系时指出，“我们必须合作，但要坦诚对待我们不认同和不接受的东西。”

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德拉吉告诉媒体称，“七国集团峰会的气氛是积极的，但也是现实的：积极是因为他们是七个国家，其经济状况良好或非常好，经济复苏正在巩固，疫苗接种运动在所有国家都在继续，有不同阶段的进展，但基本上气氛，如另一方面的意大利，已经改变了很多”。

就对华关系问题，德拉吉说，“主导的政治主题是七国集团应该对中国和所有专制国家采取什么态度”。他续称，“这些国家使用虚假信息、社交媒体、阻止飞机飞行、绑架、杀人、不尊重人权、使用强迫劳动。所有这些对专制政体的不满问题都被触及并分享。从这个意义上说，这是一次现实的峰会：大家对经济感到高兴，但也没有忽视问题”。

德拉吉说，“没有人质疑中国有权成为一个伟大的经济体，但被质疑的是其所使用的方式，如胁迫性拘留。中国是一个不遵守多边规则的专制国家，与民主国家没有相同的世界观。我们必须合作，但对我们不同意和不接受的事情要坦诚”。他补充说，“美国总统表示，沉默就是同谋”。

德拉吉谈到拜登总统在峰会的成功结果中发挥了根本作用。他说，“我们谈到了地缘政治，拜登总统希望在特朗普时期被严重破坏后重建美国的传统联盟”。当记者问及意大利参与中国的“一带一路”倡议是否在此次峰会上被提及时，德拉吉给予了否定的答复。但他补充说，“关于这一具体协议，我们将仔细评估”。

七国集团峰会上提出“重建更好世界”（Build Back Better World，B3W）的口号，谋求向发展中国家提供援助，以抗衡中国数万亿美元的“一带一路”倡议。意大利是第一个在2019年认可这一中方倡议的西方大国。这发生在德拉吉成为意大利总理之前。