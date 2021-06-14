拜登：中国须在人权和透明度方面采取负责任行动

美国总统拜登6月13日在出席七国峰会后的记者会表示，“我们刚刚结束了一次非凡的、合作的、富有成效的七国集团会议。在座的每位领导人都了解并理解我们所面临的（问题）严重性和挑战，以及我们自豪的民主国家有责任站出来，为世界其他地区提供服务。”在与记者的问答环节中，他指出，“我认为中国必须开始在人权和透明度的国际规范方面采取更负责任的行动。”

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拜登在开场白中提出，“这就是七国集团的意义所在。团结世界上的民主国家，迎接世界面临的挑战，为我们的人民，坦率地说，为世界各地的人民提供服务。”他说，“结束大流行病和保持对公平、包容的全球经济复苏的有力支持是我们各国聚在一起时的首要任务。我们知道，我们无法做到二者缺一不可；也就是说，我们必须处理大流行病；为了能够处理经济复苏，正如我们在美国所做的那样，但我们承诺，我们也将为世界其他地区做更多工作。”

发言中，拜登提到，“我们还在七国集团作出了一项重大承诺，帮助满足发展中世界对基础设施的40万亿美元以上的需求。我提出了一个想法，我们将其命名为‘重建更好世界’（Build Back Better World，B3W）。”他说，“现在的情况是，中国有这个‘一带一路’倡议，而我们认为有一个更公平的方式来满足世界各国的需求。”他续称，“这是一个价值驱动的、高标准的、透明的融资机制，我们将在四个关键领域提供和支持项目：气候、健康、数字技术和性别平等。我们相信这不仅对这些国家有好处，而且对整个世界都有好处，代表了我们民主国家所代表的价值观，而不是专制的缺乏价值观。通过骚扰骚扰者的全部潜力，我们将不得不尝试并改变现状。这就是整个想法。”

拜登说，“我们要确保能够拉拢利用发展融资机构和其他发展工具的能力，以期望在未来几年在低收入和中等收入国家进行大胆的、新的基础设施投资，其中大部分来自私营部门，这将产生投入的资本；将产生来自私营部门的显著更多资本。”在谈到联合打击贪腐问题时，拜登说，他曾在与中国领导人通话时被问到当选后将采取哪些行动。拜登说，“我说我们要重建美国（对外）关系的力量，以便我们可以再次被依靠”。对方则建议说，美国也许不该召集四国集团（Quad），也不应该推动强化欧盟等等。

拜登回答说，“对于美国总统来说；每一位总统要持续下去，或者总理，都必须代表他们国家的价值观。我是真心的这么说。我们作为一个国家是独一无二的。我们的独特之处在于，我们不是基于种族、地理或宗教；我们组织在一个理念上：‘我们认为这些真理是不言而喻的，所有男人和女人是被平等所创造的。’这听起来很老套，但它是真实的。”他说，“任何总统的行为如果不符合国家存在的理由，就不可能得到其国家的支持。”

回答期间，一名记者提到，“尽管来自你们和盟国的压力，中国似乎在香港、新疆、南海和许多其他问题上都在做他想要做的事情。”记者说，“七国集团公报的最终语言确实有一些提到中国，这与往年不同，但我知道它并不像你和你的团队希望的那样强硬。我们看到了公报的草稿，它没有那么强硬。那么，为什么没有那么强硬呢？它没有太多的行动。有一些要求中国尊重的呼吁。但为什么该公报没有更强硬一点？你对此感到失望吗？你能做些什么来改变中国的一些行动？“

拜登说，“首先，如你们所知，上次七国集团会议（公报）没有提到中国。但是这一次，提到了中国。七国集团明确同意，明确呼吁在新疆和香港的人权侵犯。第二，协调一个共同战略，以应对中国破坏竞争的非市场政策。他们已经同意，而且现在正在进行如何做到这一点。第三，对太阳能、农业和服装业的强迫劳动采取严肃的行动，因为这正是强迫劳动发生的地方。他们已经同意我们将这样做。”

拜登说，“我之前说过；我真的非常强烈地感觉到，我提议我们有一个民主的‘一带一路’倡议的替代方案：‘重建更好世界’。他们已经同意了，而且正在进行中，因为该倡议的细节；我们同意，我们将组建一个委员会来做这件事，并提出这个倡议。我们将坚持一个高标准，作为‘一带一路’倡议的气候友好型、透明的替代品。同时，我们将继续前进。”他谈到，“让我这样说吧。我知道这听起来有些平淡无奇，但我认为我们正处于一场竞赛中；不是与中国本身的竞赛，而是与专制者、世界各地的专制政府的竞赛，即民主国家是否能在迅速变化的21世纪与他们竞争。”

拜登说，“我认为，我们如何行动，以及我们是否作为民主国家团结起来，将决定我们的孙子在15年后回顾时是否会说，‘他们是否挺身而出？民主国家是否像他们一直以来一样重要和强大？’而我从会议中走出来时，我的所有同事都相信，他们现在也确信这一点是正确的。我不应该说‘现在’。不只是因为我，而是他们相信这是事实。”他说，“因此，我认为你将看到与中国打交道时的直截了当。而且，我们不是在寻找；正如我自己告诉习近平的那样，我不是在寻找冲突。在我们可以合作的地方，我们会合作。在我们有分歧的地方，我将坦率地说明，我们将对不一致的行动作出回应。”

拜登说，“例如，我们谈到了贸易问题。谈论我们的农业政策是否有意义是一回事。‘顺便说一句，你要求如果我和你的国家做生意，我必须把我所有的贸易秘密交给你，并让中国的合作伙伴拥有51%的份额，这又是另一回事？’不，不会发生在我们身上。”对于他是否满意公报的内容，拜登给予了肯定的答复。记者追问，是否希望就中国问题能出现更多的行动？拜登说，“我认为在中国问题上有很多行动，而且总有一些你可以；我相信我的同事们认为有一些他们认为可以改进的东西，他们想要。但我很满意。”

另一记者问，“公报列举了关于中国的各种战线，从人权、新冠病毒的来源、台湾等各个方面。你认为中国需要做什么来缓解紧张局势？”拜登说，“我认为中国必须开始在人权和透明度的国际规范方面采取更负责任的行动。”他说，“透明度在所有方面都很重要。我不是唯一一个在七国集团提出这个问题的人，是我们不知道，我们还没有进入实验室，以确定是否；我还没有得出结论，因为我们的情报界还不能确定这是否是一个来自蝙蝠市场的后果，你知道，与环境中的动物接触，导致这个新冠病毒，或者它是否是一个实验室中的实验出错。”

拜登说，“知道这个问题的答案很重要，因为我们必须建立一个系统，当我们看到另一个缺乏透明度，可能产生另一个大流行病。我们必须获得准入。全世界都必须获得准入。”他称，“因此，我们正在试图弄清楚，在七国集团，我们是否可以把一个国际基础放在一起，在此基础上，我们可以有一个底线，即透明度的意义。”

记者问，“你提到了幕后的争论，这些公报已经三年没有提到中国。你在幕后争论了什么，试图把领导人们带到他们到达的地步？”拜登说，“没有办法回答这个问题，否则听起来就像在自吹自擂。我只想说这一点。我只是阐述了我认为我们有必要保持一致，以保护我们的经济，并确保其他需要帮助的挣扎中的经济体得到帮助，而不是被其他国家束缚。”他说，“但你可能会对其他人问这个问题。我不想成为一个自作聪明的人。”