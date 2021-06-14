特鲁多：七国领导人同意密切协调涉华议题 扣押加公民对中方不利

加拿大总理特鲁多6月13日在七国集团峰会后的记者会上向媒体表示，七国集团领导人同意“更多、更密切地”协调应对中国带来的挑战。另就在孟晚舟事件发生后在华被押两名加拿大人问题，特鲁多说，中国政府这么做反而有损其自身利益。

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据消息人士向路透社表示，特鲁多在周六峰会期间主持了七国集团对中国的讨论，并呼吁采取统一的做法。特鲁多说，七国集团需要在中国问题上“立场坚定、团结一致”，并同意为此采取措施。他在周日会后的记者会上说，“我们今天真正走到一起明确表示和提出的是，需要用一个声音说话，需要更密切地协调我们的合作和我们的重点。”

特鲁多称，七国集团行动的一个具体例子是，它提出帮助发展中国家的一项基础设施计划，这项计划可以与北京的“一带一路”倡议相抗衡。他亦指，在气候变化等一些问题上，七国集团需要与中国合作。特鲁多强调，“在有些领域我们需要直接挑战中国，比如在人权问题上。因此，我们在七国集团确立的坚定团结的立场将继续表明，我们基于共同价值观和尊重国际权利的做法不仅对我们有益，而且对全世界有益”。

就在华被押的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）问题，特鲁多就中方对二人的拘押加以谴责，并补充说七国集团对结束这种做法的承诺有一个“非常明确的共识”。特鲁多称，“这种做法不仅损害了他们在全球经济中的地位，而且也损害了他们自己的利益”。他续指，“中国这样做是适得其反的，这也是我们都在用一个声音说话的事情。”七国集团领导人公报中提到，“反对任意拘留的做法，包括扩大《反对在国与国关系中任意拘押宣言》。”

特鲁多说，“发生在两位迈克尔身上的事情就不应该发生，而且确实可能会发生在世界任何国家”。他说，中方使用任意拘留和和胁迫性外交的做法“令我们所有人感到关切”。他说，“这就是为什么七国集团重申其对我们的任意拘留倡议的承诺，不仅仅是针对中国，而是针对世界上那些为政治目的利用拘留公民的国家。”