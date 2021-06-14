缅甸军人政权控制下的法院周一开始审理昂山素季案

缅甸民选政府领袖昂山素季遭军方夺权后，被控多项罪名，缅甸法院从周一起开始对她进行审理。据法新社报道，昂山素季的律师表示，对昂山素季的指控是为了抹黑这名领导人，将其赶出缅甸政治圈。如果昂山素季因这些指控被定罪，将不能参加竞选。

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据报道，周一缅甸总统温敏及国务资政昂山素季所涉案件在内比都泽布迪瑞法院进入举证质证阶段。 路透社报导说，自军政府于今年2月1日政变并逮捕昂山素季等民选官员之后，缅甸就陷入动盪，群众每天上街抗议，武装部队也和少数民族游击队及民兵展开武力争斗。75岁的昂山素季将多项指控受审，包括违反防疫规定举办选举造势、违法持有无线电对讲机等。昂山素季的律师说，预期第一场审判会持续到7月底。昂山素季还面临其他情节更严重的控诉，例如意图煽动群众、违反政府机密法，以及从仰光省前省长手中收受60万美元和11.4公斤黄金等。

昂山素季的律师团队否认她有任何不当行为，其首席律师金蒙绍还说，最近一波贪腐指控“很荒谬”。星期一，特别法庭就昂山素季涉嫌违反《自然灾害管理法》《电信法》和《进出口法》的指控对她开庭审理。有分析说，昂山素季受到多项指控。如果这些指控都成立，昂山素季将面临被判处大约25年徒刑，她或将在监狱里度过余生。

人权团体「缅甸援助政治犯协会」表示，缅甸安全部队自政变以来，已在镇压示威的过程中杀害至少862人。但军政府认为这个数字有问题。联合国人权事务高级专员巴切莱特本月11日说，缅甸各地不断升级的暴力，包括对平民的袭击，必须停止，以防止更大的生命损失和不断加深的人道主义紧急情况。她说：缅甸“国家安全部队继续对武装团体、平民和包括基督教堂在内的民用物体使用重型武器，包括空袭。” 巴切莱特援引可信的报告称，安全部队将平民用作人体盾牌，炮击了克耶邦的平民住宅和教堂。 巴切莱特呼吁促使缅甸各地的医院、学校和礼拜场所受到保护。此前有几起报告称，国家安全部队进入和占领了医院、学校和宗教机构，这些场所“在军事行动中遭到枪击和破坏”。