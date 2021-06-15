特鲁多：俄罗斯是对手，望北约在面对中国时保持团结

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）6月14日在参加北约峰会时将俄罗斯称为对手，而在提到中国时，他则呼吁北约盟国应保持团结。

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特鲁多周一会前与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）举行了会谈。双方一致认为，北约盟国必须团结一致，包括面对俄罗斯的侵略性、破坏稳定和非法行动。特鲁多在发言中强调了加拿大对乌克兰主权、安全和领土完整的支持。他们还谈到了以协调方式应对中国带来的挑战的重要性。特鲁多说，“当我们经历了这场新冠疫情危机后，领导人和公民对合作的需要、协作的需要、国家团结一致准备和打击正在向我们袭来的各种危机的需要的理解”。他说，“当然，北约也继续坚定地反对俄罗斯在各个地方的不当行为和干涉。”

特鲁多向斯托尔滕贝格称，“但我认为，正如你所指出的，俄罗斯当下在与北约国家的接触方面情况更糟，而且比几十年来更具破坏性，这就是我们需要走到一起的地方，但在我们走到一起的时候，我们谈论的不仅仅是俄罗斯，我们谈论的是世界各地专制主义的崛起，它正在日益竞争和挑战北约国家，我们需要在这方面保持一致”。

特鲁多说，“我知道今天下午，以及我们对北约在2030年之前的发展方向的思考，将反映出不仅需要为我们的公民保护我们的价值观和建立基于规则的秩序，而且也要向世界各地的伙伴和朋友以及不结盟国家证明，在专制主义的崛起和包括中国在内的国家正在采取的强硬手段之外，还有一个替代方案。”

特鲁多表示，加拿大将继续支持北约在气候变化和安全方面的工作。他确认加拿大有兴趣成为北约气候与安全卓越中心(COE)的东道国，并与北约和盟国密切合作实现这一目标。卓越中心将在帮助联盟更好地理解、适应和解决气候变化的安全影响方面发挥重要作用。

特鲁多称，他认识到盟国面临的网络威胁日益广泛和复杂，强调加拿大正在向北约提供网络效应。他重申，加拿大的网络行动将遵守所有适用的国内和国际法律。加拿大是在自愿基础上承诺其网络效应以支持北约行动的盟国之一。此外，他还宣布加拿大将向北约的信托基金捐款，以支持联合国（UN）维和人员。