美英法德防長舉行四方會談 美防長：歐洲四國集團

美英法德四國部長6月15日舉行了四方會談。與會的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)介紹稱，“這次會議是自2014年以來的第一次歐洲四方安全對話（Euro Quad）部長級會議。”

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奧斯汀周二與英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）、法國國防部長佛羅倫薩·帕里（Florence Parly）和德國國防部長卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)舉行了四方會談。

五角大樓通過聲明表示，“領導人們討論了6月14日北約首腦會議成果的實施情況，以及在一個戰略競爭的時代，聯盟如何能夠最好地適應面臨越來越多的地區和全球安全挑戰。”

聲明指出，“四位領導人同意繼續密切合作的重要性，以加強北約聯盟，完成從阿富汗的有序撤出，維護基於規則的國際秩序，並對抗共同戰略競爭對手的惡性影響。”奧斯汀在推特上寫道，“我們跟進了昨天的北約峰會，我們討論了將如何適應以面對日益增長的地區和全球安全挑戰。”

就此次會談，卡倫鮑爾說，“我們有一種強烈的友誼，將我們團結在一起，即同的價值觀。這使我們樂觀地認為，我們將能夠共同應對未來的挑戰。”帕里說，“今天上午與我的同事奧斯汀討論了許多議題，包括北約、薩赫勒和對黎巴嫩部隊的支持。我們的行動合作仍然保持在一個卓越的水平。”