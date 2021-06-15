美英法德防长举行四方会谈 美防长：欧洲四国集团

美英法德四国部长6月15日举行了四方会谈。与会的美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)介绍称，“这次会议是自2014年以来的第一次欧洲四方安全对话（Euro Quad）部长级会议。”

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奥斯汀周二与英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）、法国国防部长佛罗伦萨·帕里（Florence Parly）和德国国防部长卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)举行了四方会谈。

五角大楼通过声明表示，“领导人们讨论了6月14日北约首脑会议成果的实施情况，以及在一个战略竞争的时代，联盟如何能够最好地适应面临越来越多的地区和全球安全挑战。”

声明指出，“四位领导人同意继续密切合作的重要性，以加强北约联盟，完成从阿富汗的有序撤出，维护基于规则的国际秩序，并对抗共同战略竞争对手的恶性影响。”奥斯汀在推特上写道，“我们跟进了昨天的北约峰会，我们讨论了将如何适应以面对日益增长的地区和全球安全挑战。”

就此次会谈，卡伦鲍尔说，“我们有一种强烈的友谊，将我们团结在一起，即同的价值观。这使我们乐观地认为，我们将能够共同应对未来的挑战。”帕里说，“今天上午与我的同事奥斯汀讨论了许多议题，包括北约、萨赫勒和对黎巴嫩部队的支持。我们的行动合作仍然保持在一个卓越的水平。”