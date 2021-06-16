拜登与普京首次峰会历时3.5小时结束 比预期短

白宫表示，美国总统拜登（Joe Biden）与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）16日在日内瓦举行的两人首次高峰会，历时约3.5小时后结束。普京在他举行的记者招待会上表示：双方同意俄美两国大使将重返驻在国。就网络攻击，拜登告诉普京：有些领域是碰不得的。拜登还表示：普京并不要寻求与美国的冷战。

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白宫表示，在一座豪华别墅举行的两国元首峰会，最后一节会谈于下午5点05分结束，拜登于会谈结束后不久离开会场。

两国领袖其后各自举行记者会。普京率先举行记者会。普京在记者招待会上表示：俄方召回驻美大使纯属是技术问题；他们将返回各自的工作岗位。他还表示：与美国总统拜登的会晤是具有建设性的；没有任何敌意。他还补充说：“在许多问题上，我们的评估存在分歧，但双方都表现出相互理解并寻求调和立场的愿望”。

俄罗斯总统保证，美国不应该担心俄罗斯在北极的军事化，这是俄罗斯不会隐藏其野心的战略地区。 “美方对军事化的担忧是没有根据的。”“相反，我相信我们必须合作”。

普京在记者会上表示，他和拜登（Joe Biden）就“网络安全磋商”达成一致。 “我们已同意开始就网络安全问题进行磋商”。但普京补充说“世界上最多的网络攻击来自美国”，并批评华盛顿在此事上缺乏合作。

就纳瓦尔尼一事，普京表示：他在德国中毒后接受治疗时不遵守缓刑条件，“明知自己在违法”。普京补充说： “这个人知道他违反了俄罗斯的现行法律，”缓刑要求他定期向监狱部门报告。