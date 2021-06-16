拜登與普京首次峰會歷時3.5小時結束 比預期短

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）16日在日內瓦舉行的兩人首次高峰會，歷時約3.5小時後結束。普京在他舉行的記者招待會上表示：雙方同意俄美兩國大使將重返駐在國。就網絡攻擊，拜登告訴普京：有些領域是碰不得的。拜登還表示：普京並不要尋求與美國的冷戰。

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白宮表示，在一座豪華別墅舉行的兩國元首峰會，最後一節會談於下午5點05分結束，拜登於會談結束後不久離開會場。

兩國領袖其後各自舉行記者會。普京率先舉行記者會。普京在記者招待會上表示：俄方召回駐美大使純屬是技術問題；他們將返回各自的工作崗位。他還表示：與美國總統拜登的會晤是具有建設性的；沒有任何敵意。他還補充說：“在許多問題上，我們的評估存在分歧，但雙方都表現出相互理解並尋求調和立場的願望”。

俄羅斯總統保證，美國不應該擔心俄羅斯在北極的軍事化，這是俄羅斯不會隱藏其野心的戰略地區。 “美方對軍事化的擔憂是沒有根據的。”“相反，我相信我們必須合作”。

普京在記者會上表示，他和拜登（Joe Biden）就“網絡安全磋商”達成一致。 “我們已同意開始就網絡安全問題進行磋商”。但普京補充說“世界上最多的網絡攻擊來自美國”，並批評華盛頓在此事上缺乏合作。

就納瓦爾尼一事，普京表示：他在德國中毒後接受治療時不遵守緩刑條件，“明知自己在違法”。普京補充說： “這個人知道他違反了俄羅斯的現行法律，”緩刑要求他定期向監獄部門報告。