普京：与拜登的会面中没有敌意 在谈论各自红线时相互理解

6月16日， 美俄领导人峰会在瑞士日内瓦时间下午5点5分结束。根据白宫的说法，在大约4个小时的会面中，拜登和普京总共花了2小时38分钟进行会晤。在会后各自举行的记者会上，率先就当天会议进程表态的普京告诉媒体称，与拜登的会面中“没有敌意”，并称他们的会谈“相当具有建设性”，双方都在寻求“共同点”。普京称赞拜登“是一个相当有经验的政治家”。

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普京在俄方记者会上告诉媒体称，“我认为，双方都表现出了相互理解的意愿，并找到了使我们的立场更加接近的方法”。普京说，两国领导人就“美国驻莫斯科大使和我们驻华盛顿大使的返回”达成一致。他说，“我们已经达成协议，这个问题将得到解决，他们将恢复服务。”关于网络安全问题，普京说，“我们同意在这方面开始协商”。

当一名记者用英语询问有关被监禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的问题时，普京先是笑了笑，拿出翻译耳机，声称他没有听到通过翻译询问的内容，然后说他认为纳瓦尔尼，“想有意识地违反法律”。普京说，“这个人知道他在违反俄罗斯的法律。他已经两次被定罪”。普京拒绝直呼纳瓦尔尼的名字，而是把他称为，“你刚才提到的那个公民”。

当被问及俄罗斯监狱中的美国公民和美国监狱中的俄罗斯公民问题，普京说可能会有“一些妥协”。他说，“我们谈到了这个问题......俄罗斯外交部和美国国务院之间可能会有一些妥协。”

普京说，拜登并没有邀请他到访白宫。他说，“我认为我们真的要有合适的条件才能到这一步。”普京还评价拜登“平衡、专业，显然清楚他非常有经验”，并说拜登谈到了他的家庭。普京称，拜登是一位“经验丰富的政治家”，他们详细地谈了两个小时，“这不是你和大多数政治家能做到的”。

普京说，拜登“与特朗普总统非常不同”。普京表示，美国和俄罗斯在谈论各自的“红线”时都相互理解。他称，在与拜登会面时感到“没有任何压力，这是一次坦诚的对话。”

面对记者问你与普京谁赢了的问题，普京说，“好吧，我想在我们见面之前拜登总统说过，这不是一场体育比赛，我完全同意这一点。记分有什么意义呢？”他并补充说，这次会晤是“实质性的，是具体的”。