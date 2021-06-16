普京：與拜登的會面中沒有敵意 在談論各自紅線時相互理解

6月16日， 美俄領導人峰會在瑞士日內瓦時間下午5點5分結束。根據白宮的說法，在大約4個小時的會面中，拜登和普京總共花了2小時38分鐘進行會晤。在會後各自舉行的記者會上，率先就當天會議進程表態的普京告訴媒體稱，與拜登的會面中“沒有敵意”，並稱他們的會談“相當具有建設性”，雙方都在尋求“共同點”。普京稱讚拜登“是一個相當有經驗的政治家”。

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普京在俄方記者會上告訴媒體稱，“我認為，雙方都表現出了相互理解的意願，並找到了使我們的立場更加接近的方法”。普京說，兩國領導人就“美國駐莫斯科大使和我們駐華盛頓大使的返回”達成一致。他說，“我們已經達成協議，這個問題將得到解決，他們將恢復服務。”關於網絡安全問題，普京說，“我們同意在這方面開始協商”。

當一名記者用英語詢問有關被監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的問題時，普京先是笑了笑，拿出翻譯耳機，聲稱他沒有聽到通過翻譯詢問的內容，然後說他認為納瓦爾尼，“想有意識地違反法律”。普京說，“這個人知道他在違反俄羅斯的法律。他已經兩次被定罪”。普京拒絕直呼納瓦爾尼的名字，而是把他稱為，“你剛才提到的那個公民”。

當被問及俄羅斯監獄中的美國公民和美國監獄中的俄羅斯公民問題，普京說可能會有“一些妥協”。他說，“我們談到了這個問題......俄羅斯外交部和美國國務院之間可能會有一些妥協。”

普京說，拜登並沒有邀請他到訪白宮。他說，“我認為我們真的要有合適的條件才能到這一步。”普京還評價拜登“平衡、專業，顯然清楚他非常有經驗”，並說拜登談到了他的家庭。普京稱，拜登是一位“經驗豐富的政治家”，他們詳細地談了兩個小時，“這不是你和大多數政治家能做到的”。

普京說，拜登“與特朗普總統非常不同”。普京表示，美國和俄羅斯在談論各自的“紅線”時都相互理解。他稱，在與拜登會面時感到“沒有任何壓力，這是一次坦誠的對話。”

面對記者問你與普京誰贏了的問題，普京說，“好吧，我想在我們見面之前拜登總統說過，這不是一場體育比賽，我完全同意這一點。記分有什麼意義呢？”他並補充說，這次會晤是“實質性的，是具體的”。