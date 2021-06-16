美俄峰会分两阶段进行 双方进入第二阶段会谈

6月16日，美国总统拜登和俄罗斯总统普京在两国外长和各自翻译的陪同下于瑞士日内瓦举行了会谈。在大约一个半小时的双方会谈结束后，四人会议的形式在休息后得到扩大，两国团队陪伴首脑开启了峰会第二阶段的谈判。

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第一阶段会议开始前，两国领导人和外长给予媒体短暂的拍照时间，但过程期间则颇为混乱。双方的首次会谈在一个摆满书籍的房间内举行。拜登称，这是“两个大国”之间的讨论，并说“面对面的会谈总是更好”。普京说，希望会谈将是“富有成效的”。当记者问及普京是否可以信任时，拜登点了点头，但白宫很快发了一条推特，坚称总统“很明显没有回应任何一个问题，而是普遍点头承认了记者的问题”。

媒体拍照期间，普京没有理会记者们大声提出的问题，包括他是否害怕被监禁的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼。根据克里姆林宫公报的一份记录，普京说，“我想感谢你在今天的会议上提出的倡议。我知道你有一个漫长的旅程，有很多工作。尽管如此，俄美关系中有许多问题需要在最高级别进行讨论，我希望我们的会晤将富有成效”。

拜登回答说，“谢谢你，正如我在外面所说的，我认为面对面的交流总是更好的。我正在努力确定我们在哪些方面有共同利益，我们可以合作。而在我们不同意的地方，建立一个可预测的、合理的方式。两个大国”。

峰会总共持续了大约4个小时，但在他们稍后举行的单独新闻发布会上，预计不会有任何更新。据一位白宫官员介绍，在中午开始的四人会议结束后，两国首脑和团队正在进行扩大的第二阶段会谈。双方各有五位高参在场，包括美国和俄罗斯驻对方国家的大使。

俄罗斯代表团包括外长拉夫罗夫、普京的外交事务顾问尤里·乌沙科夫、拉夫罗夫的副手谢尔盖•里亚布科夫、俄军总参谋长格拉西莫夫·瓦列里·瓦西里耶维奇将军、俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫。克里姆林宫的乌克兰和叙利亚问题特使，以及普京的发言人德米特里∙佩斯科夫也将出席。

在美国方面，除拜登外，国务卿布林肯、国家安全顾问杰克·沙利文、负责政治事务的副国务卿维卢岚、美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文以及国家安全委员会俄罗斯问题专家埃里克·格林和斯特戈斯·卡卢迪斯正在陪同拜登参会。双方间的第二阶段会谈在日内瓦时间下午4点开始。

一位美国高级政府官员说，“当对方试图说有些问题不在谈判桌上或不会出现在议程上时，对于美国总统来说，没有什么是不在桌面上的。当然，人权问题不是摆在桌面上，个别高调的事情也不是摆在桌面上。”

白宫表示，不期望这次峰会产生任何重大的政策协议，但认为这是与俄罗斯建立“稳定的、可预测的”关系以及两人之间进行个人对话的第一步。这位美方官员说，“我们并不期望这次会议有一大套可交付的东西出来。我认为，我们期望在一些领域，总统们将把进一步的工作任务交给他们的团队”。除了一个小的例外，俄罗斯和美国都留下了他们的大使可以重返对方首都工作的可能性。