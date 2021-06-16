美俄峰會分兩階段進行 雙方進入第二階段會談

6月16日，美國總統拜登和俄羅斯總統普京在兩國外長和各自翻譯的陪同下於瑞士日內瓦舉行了會談。在大約一個半小時的雙方會談結束後，四人會議的形式在休息後得到擴大，兩國團隊陪伴首腦開啟了峰會第二階段的談判。

廣告 繼續瀏覽後續

第一階段會議開始前，兩國領導人和外長給予媒體短暫的拍照時間，但過程期間則頗為混亂。雙方的首次會談在一個擺滿書籍的房間內舉行。拜登稱，這是“兩個大國”之間的討論，並說“面對面的會談總是更好”。普京說，希望會談將是“富有成效的”。當記者問及普京是否可以信任時，拜登點了點頭，但白宮很快發了一條推特，堅稱總統“很明顯沒有回應任何一個問題，而是普遍點頭承認了記者的問題”。

媒體拍照期間，普京沒有理會記者們大聲提出的問題，包括他是否害怕被監禁的俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼。根據克里姆林宮公報的一份記錄，普京說，“我想感謝你在今天的會議上提出的倡議。我知道你有一個漫長的旅程，有很多工作。儘管如此，俄美關係中有許多問題需要在最高級別進行討論，我希望我們的會晤將富有成效”。

拜登回答說，“謝謝你，正如我在外面所說的，我認為面對面的交流總是更好的。我正在努力確定我們在哪些方面有共同利益，我們可以合作。而在我們不同意的地方，建立一個可預測的、合理的方式。兩個大國”。

峰會總共持續了大約4個小時，但在他們稍後舉行的單獨新聞發布會上，預計不會有任何更新。據一位白宮官員介紹，在中午開始的四人會議結束後，兩國首腦和團隊正在進行擴大的第二階段會談。雙方各有五位高參在場，包括美國和俄羅斯駐對方國家的大使。

俄羅斯代表團包括外長拉夫羅夫、普京的外交事務顧問尤里·烏沙科夫、拉夫羅夫的副手謝爾蓋•里亞布科夫、俄軍總參謀長格拉西莫夫·瓦列里·瓦西里耶維奇將軍、俄羅斯駐美國大使阿納托利·安東諾夫。克里姆林宮的烏克蘭和敘利亞問題特使，以及普京的發言人德米特里∙佩斯科夫也將出席。

在美國方面，除拜登外，國務卿布林肯、國家安全顧問傑克·沙利文、負責政治事務的副國務卿維盧嵐、美國駐俄羅斯大使約翰·沙利文以及國家安全委員會俄羅斯問題專家埃里克·格林和斯特戈斯·卡盧迪斯正在陪同拜登參會。雙方間的第二階段會談在日內瓦時間下午4點開始。

一位美國高級政府官員說，“當對方試圖說有些問題不在談判桌上或不會出現在議程上時，對於美國總統來說，沒有什麼是不在桌面上的。當然，人權問題不是擺在桌面上，個別高調的事情也不是擺在桌面上。”

白宮表示，不期望這次峰會產生任何重大的政策協議，但認為這是與俄羅斯建立“穩定的、可預測的”關係以及兩人之間進行個人對話的第一步。這位美方官員說，“我們並不期望這次會議有一大套可交付的東西出來。我認為，我們期望在一些領域，總統們將把進一步的工作任務交給他們的團隊”。除了一個小的例外，俄羅斯和美國都留下了他們的大使可以重返對方首都工作的可能性。