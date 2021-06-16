美欧峰会联合声明：反对全球一切形式的威权主义

6月15日，美国总统拜登(Joe Biden)在布鲁塞尔与欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）出席了美国欧盟峰会。美欧在会后发表的联合声明中就中国问题表示，“我们打算在我们各自类似的对华多层面方针的框架内，就所有问题进行密切磋商和合作，其中包括合作、竞争和制度性对手的要素。”

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美欧发表的联合声明题为“迈向新的跨大西洋伙伴关系”。该声明近4500字，共涉及36项内容。美欧领导人在声明中指出，“美国和欧盟代表着7.8亿人，他们拥有共同的民主价值观和世界上最大的经济关系。我们有机会也有责任帮助人们谋生并保证他们的安全，应对气候变化，并坚持民主和人权。我们在二战后为世界经济和基于规则的国际秩序奠定了基础，其基础是开放、公平竞争、透明和问责。一些规则需要更新：以保护我们的健康、气候和地球，确保民主的实现和技术改善我们的生活。”声明称，“我们，欧洲联盟和美国的领导人，今天开会重申我们的跨大西洋伙伴关系，为后大流行时代制定一个跨大西洋联合议程，并承诺定期对话以评估进展。”

声明介绍说，“我们打算共同实现以下目标 (i) 结束新冠病毒（COVID-19)大流行病，为未来的全球健康挑战做好准备，并推动可持续的全球复苏；(ii) 保护我们的地球，促进绿色增长；(iii) 加强贸易、投资和技术合作；以及(iv) 建立一个更加民主、和平和安全的世界。我们致力于维护以联合国为核心的基于规则的国际秩序，在必要时重振和改革多边机构，并与所有赞同这些目标的人合作。”就加强双方贸易、投资和技术合作目标，声明指出，“我们承诺发展美国-欧盟的贸易和投资关系，以及维护和改革基于规则的多边贸易体系。我们打算利用贸易来帮助应对气候变化，保护环境，促进工人的权利，扩大有弹性和可持续的供应链，继续在新兴技术方面进行合作，并创造体面的就业机会”。

声明称，“我们决心团结一致，保护我们的企业和工人不受不公平贸易做法的影响，特别是那些由非市场经济国家构成的破坏世界贸易体系的做法。”声明续指，“我们决心推动数字转型，刺激贸易和投资，加强我们的技术和工业领导地位，促进创新，保护和促进关键和新兴技术和基础设施。我们计划在我们共同的民主价值观（包括尊重人权）的基础上合作开发和部署新技术，并鼓励兼容的标准和法规。”此外，声明还表示，“为了启动这一积极的议程，并提供一个有效的合作平台，我们建立了一个高级别美国-欧盟贸易和技术委员会（TTC）。”

声明续称，“该委员会的主要目标将是发展双边贸易和投资关系；避免新的不必要的贸易技术壁垒；协调、寻求共同点，并加强在技术、数字问题和供应链方面的全球合作；支持合作研究和交流；在兼容和国际标准制定方面进行合作；促进监管政策和执法合作，并在可能的情况下实现趋同；促进美国和欧洲公司的创新和领导；并加强其他合作领域。TTC的合作和交流将不影响美国和欧盟的监管自主权，并将尊重两个司法管辖区的不同法律制度。TTC内部的合作也将为多边机构的协调和与志同道合的伙伴的更广泛努力提供支持，目的是促进数字治理的民主模式。”

声明指，“TTC最初将包括一些工作组，其议程侧重于技术标准合作（包括人工智能、物联网和其他新兴技术）、气候和绿色技术、信息和通信技术安全和竞争力、数据治理和技术平台、威胁安全和人权的技术滥用、出口管制、投资筛选、促进中小企业获得和使用数字技术，以及全球贸易挑战。它还将包括一个关于审查和加强我们最关键的供应链的工作小组。值得注意的是，我们承诺在重新平衡全球半导体供应链方面建立美国和欧盟的伙伴关系，以加强美国和欧盟各自的供应安全以及设计和生产最强大和资源高效的半导体的能力。”此外，双方还打算建立一个美国-欧盟联合技术竞争政策对话，重点讨论竞争政策和执法的方法，以及加强科技部门的合作。

声明指，“为了支持合作研究和创新交流，我们促进了我们的研究资助机构之间的工作人员交流计划，我们打算探索制定一项关于生物技术和基因组学的新研究倡议的可能性，以期制定共同的标准。欧盟联合研究中心和美国国家标准与技术研究院之间的一项新的执行安排旨在将合作扩大到新的领域。我们还决心深化在网络安全信息共享和态势感知，以及产品和软件的网络安全认证方面的合作。”声明强调，“我们承诺共同努力，确保安全、可靠的跨境数据流动，保护消费者，加强隐私保护，同时促进跨大西洋贸易。为此，我们计划继续合作，加强跨大西洋个人数据流动的法律确定性。我们还承诺在消费者保护和刑事案件中获取电子证据方面继续合作。”

另就世贸组织改革问题，声明称，“我们打算合作努力实现有意义的世界贸易组织（WTO）改革，帮助促进有利于我们工人和公司的成果。我们承诺共同努力，推进世贸组织谈判职能和争端解决体系的正常运作，这需要解决长期存在的问题。诸边机制可以提供一种手段，在多边解决方案不可能的情况下解决新的贸易问题。我们计划继续就特殊和差别待遇以及我们的联合透明度提案进行合作。”声明指，“我们打算寻求更新世贸组织的规则手册，对工业补贴、国有企业的不公平行为以及其他扭曲贸易和市场的做法制定更有效的纪律”。

美欧表示，“我们打算密切合作，并在世贸组织成员的广泛支持下，就渔业补贴问题达成一项有意义的协议，就应对新冠病毒大流行的贸易政策达成一项有利于扩大生产和公平获得疫苗的协议，并努力争取在今年晚些时候举行世贸组织部长级会议，以促进一个更有效和现代化的基于规则的贸易体系。”声明续指“我们承诺在伽利略-GPS协议的基础上加强我们的空间合作。这可能包括在获取伽利略公共监管服务信号方面取得进展，参与天基地球观测以支持气候政策，例如通过监测二氧化碳水平和应急服务，以及就我们各自的空间交通管理方法进行交流。”

就双方提出的建立一个更加民主、和平和安全的世界目标。声明指出，“欧盟和美国共同成为全世界民主、和平和安全的支柱，以和平方式预防和解决冲突，维护法治和国际法，促进所有人的人权、性别公平和平等，以及赋予妇女和女孩权力，包括通过包括联合国人权理事会在内的多边机构进行合作。我们决心共同解决人道主义需求，支持国际人道主义法律，并扩大人道主义行动的资源基础。”声明称，“我们反对全球一切形式的威权主义，抵制独裁者创造一个保护其统治和为其利益服务的环境，同时破坏自由民主国家。我们打算在使用制裁方面加强合作，以追求共同的外交政策和安全目标，同时避免对欧洲和美国利益可能产生的意外后果。在这方面，我们决心继续在我们可能有不同做法的问题上进行接触。”

声明称，“我们打算通过以下方式支持全球的民主：捍卫媒体自由；推进自由和开放的互联网；促进网络空间的负责任行为；维护金融系统、政治和经济的透明度并打击腐败；处理虚假信息；保护公民社会和公民空间；推进妇女的政治参与和赋权；以及保护所有人的人权。我们决心在国内以身作则。我们打算与民主峰会合作，承诺采取具体行动，捍卫普遍人权，防止民主倒退，并打击腐败。”声明续指，“我们计划加强合作，交流信息和专业知识，以提高对外国信息操纵和干扰、包括经济压力在内的所有形式的胁迫、混合威胁、恶意网络活动、恐怖主义和暴力极端主义以及其他共同安全威胁的抵御能力。我们决心支持民间社会和独立媒体自由运作的能力，并保护和捍卫记者，以追究政府的责任。”

就中国问题，美欧表示，“我们打算在我们各自对中国采取的类似的多层面方法的框架内，就所有问题进行密切磋商和合作，其中包括合作、竞争和制度性对手的要素。我们打算继续就我们共同关心的问题进行协调，包括在新疆和西藏持续的侵犯人权行为；香港自治和民主进程的侵蚀；经济胁迫；虚假信息运动；以及区域安全问题。”声明称，“我们仍然严重关切中国东海和南海的局势，强烈反对任何改变现状和加剧紧张局势的单方面企图。我们重申尊重国际法的极端重要性，特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS），其中规定了各国的合法海洋权益、海洋划界、各国的主权权利和管辖权、以和平方式解决争端的义务、以及航行和飞越自由和其他国际合法使用海洋的规定。”

美欧领导人称，“我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。我们还打算协调我们与中国在气候变化和不扩散等问题上以及在某些区域问题上的建设性接触。”在就俄罗斯、巴尔干地区和非洲政策的立场加以陈述后，声明提出，“我们打算与我们的伙伴一起为一个自由和开放的印度洋-太平洋而努力，它具有包容性，以法治和民主价值观为基础，并将有助于该地区的安全和可持续发展。我们打算共同努力，促进缅甸迅速恢复民主。鉴于国际部队将从阿富汗撤出，我们打算密切合作，支持正在进行的和平进程，维持区域稳定，保护人权成果，特别是妇女和女孩的人权成果。”

声明最后，双方表示，“我们欢迎欧盟邀请美国加入'永久框架合作防务协议'（PESCO）项目的军事机动性，这是美国和欧盟在安全和防务方面建立更紧密伙伴关系的一个重要步骤。 我们认识到欧盟的安全和防务倡议可以对欧洲和跨大西洋的安全做出贡献，并计划启动关于安全和防务的专门对话，在这一领域寻求更紧密的合作。”美欧领导人称，“我们承诺为美国与欧洲防务机构的行政安排而努力，并尽快开始讨论，包括在此框架内进行更密切和互利合作的方式和条件。我们重申，我们坚定不移地支持北约-欧盟的有力合作，支持2016年和2018年联合声明中概述的承诺和原则。我们将共同致力于提高北约-欧盟的雄心，以进一步加强这一相辅相成的关键战略伙伴关系。”