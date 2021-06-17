俄罗斯官员预计美俄数周内展开武器控制对话

美国总统拜登与俄罗斯总统普京昨天在日内瓦峰会承诺将就战略稳定和武器控制进行对话后，今天就从克里姆林宫传出乐观信息。俄国外交部次长表示，两国武器控制对话预计数周内展开。

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据法新社报导，普京拜登在首场面对面会谈后发布简短声明，双方同意就核子武器控制展开对话。第二天，即传来克里姆林宫官方表示欢迎的消息：普京发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受电台访问时表示：“即使声明内文非常简短，但这份战略稳定联合声明理解到，我们两国不仅对各自人民、也对全世界肩负特殊责任。”

俄罗斯外交部次长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在今天稍早也表示，俄美双方摈弃核子战争，是一项“真正的成功”。他还告诉俄罗斯“工商日报”（Kommersant ）：拜登上任后决定延长美俄两国“新战略武器裁减条约”（New START），现在华盛顿恢复常识和对于国际安全的重视，是恢复负责任态度迈出的第二步。莫斯科与华盛顿间战略稳定对话应会在不久后展开，“会是数周内的事，而非数月”。

美俄合计拥有全球90%以上核武，而“新战略武器裁减条约”是两国仅存的裁减核武协定。美国前总统特朗普政府期间曾带领美国退出数项国际协议，包括与俄罗斯的中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

普京拜登周三日内瓦会谈持续3个多小时，普京会后说：这场会议“具建设性”。不过，两国仍在一些议题上意见分歧。