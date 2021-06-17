博雷利警告欧盟与俄罗斯的关系“只会越来越糟”

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）6月15日在发表对俄关系讲话时警告说，欧盟与俄罗斯的关系只会越来越糟。

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博雷利周三向欧洲理事会递交了由其本人和欧盟委员会就欧盟和俄罗斯关系的联合公报。对此，博雷利发表讲话说，“俄罗斯仍然是欧盟最大的邻国，它是一个重要的全球行为者。然而，俄罗斯政府，我说的是俄罗斯政府；在过去几年里的蓄意政策选择，在我们的关系中造成了负面的螺旋。为了应对俄罗斯领导层提出的战略挑战，实施五项指导原则使我们欧盟有了一个目的和方法，以捍卫我们的利益和价值观。”

博雷利说，“尽管俄罗斯试图分裂我们，但欧盟一次又一次地展示了团结。这种团结仍然是我们最大的资产，需要更加强大”。他说，“在目前的情况下，我们认为，重新建立伙伴关系使我们能够实现与俄罗斯密切合作的全部潜力是一个遥远的前景。因此，欧盟需要采取现实的态度，为我们与俄罗斯的关系进一步下滑做好准备；目前，这种关系处于最低水平。这种进一步的下滑是目前最可能的前景。”

博雷利说，“另一方面，我们的雄心应该是探索能够帮助逐步改变当前动态的路径，使之成为一种更可预测和稳定的关系。今天的联合公报建议同时对俄罗斯进行反击、限制和接触。按照这个顺序：基于对俄罗斯目标的共同理解和我们可以称之为有原则的实用主义的方法，对俄罗斯进行反击、限制和接触。”

博雷利说，欧盟必须“回击在我们的成员国和我们的邻国发生的侵犯人权和违反国际法的行为，并继续为民主价值观大声疾呼。”他认为，欧盟还必须“"限制俄罗斯通过网络战和虚假信息等手段破坏”欧盟利益的企图。相反，他说，布鲁塞尔应该在新冠疫情和气候变化等问题上与莫斯科保持接触，并就中东地区的冲突进行协调。他还敦促加强与俄罗斯民间社会和人权团体的联系。

据政治新闻网站Politico报导，尽管欧盟国家都对莫斯科的行为感到担忧，但许多人觉得博雷利的新报告并不是解决这个问题的方法。据许多外交官称，在周三早些时候向欧盟各国大使的介绍中，博雷利的建议受到了相当冷淡的接待。

两位高级外交官说，人们提出的主要疑虑是，报告没有操作性，得出的结论过于笼统。几位外交官说，许多东欧国家就其内容提出批评，担心报告对俄罗斯过于软弱。但其他地区的外交官也表示，他们对该计划有疑虑。

报告建议加强打击俄罗斯腐败和洗钱的措施，“包括通过增加有关俄罗斯的资金流动的透明度”，这是针对俄罗斯寡头的一句话。另一部分建议创造新的工具和报复性措施，以防止俄罗斯惩罚在俄罗斯经营的欧洲公司。一位欧盟高级官员说，关于这一点的更具体的建议将在接近秋季时得到补充。

报告还不排除对俄罗斯实施新的制裁，无论是通过扩大现有的惩罚措施还是实施新的制裁。在能源方面，报告特别敦促减少对俄罗斯石油和天然气的依赖：随着俄罗斯至德国的“北溪2号”天然气管道接近完工，这是一个首要问题。该文件建议使欧洲“逐渐减少对外国供应和能源地缘政治的依赖”。

欧盟领导人在本月晚些时候就俄罗斯问题进行讨论之前要求得到这份报告。外交官们说，在报告于周三发布之前，他们几乎没有时间阅读该报告，但许多人预测，欧盟领导人将推动使报告更加具体，并包括集团可以采取的更明确的行动。