拜登称与习近平彼此了解 “但称不上老朋友”

美国总统拜登（Joe Biden）和俄罗斯总统普京（Vladimir Poutine ）6月16日在瑞士日内瓦举行会谈。在会后的美方记者会上，当被问及他是否会以“老朋友对老朋友”的身份给中国国家主席习近平打电话时，拜登说，“让我们把事情弄清楚。我们彼此都很了解，我们称不上老朋友，只是纯粹的工作（关系）。”

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美俄峰会后的记者会由两国领导人各自分别举行。在俄方记者会上结束后，一名记者向随后登台的拜登提问称，“总统先生，本着你说没有什么可以替代面对面对话的精神，以及你在北约所说的现在最大的问题是俄罗斯和中国；你已经多次谈到你与习主席相处的时间可能比任何其他世界领导人多。那么，是否会有一个时间，你可能会打电话给他，老朋友对老朋友，请他向世界卫生组织的调查人员开放中国，这些调查人员正试图弄清新冠病毒（COVID-19）的真相？”拜登回答说，“让我们把事情弄清楚。我们彼此都很了解，我们称不上老朋友，只是纯粹的工作（关系）”。

记者追问，“所以，我的问题是，你已经说过，你要向中国施压。你签署了七国集团的公报，说七国集团正在呼吁中国开放，让调查人员进入。但中国基本上说他们不想再被插手了。那么，现在会发生什么？”拜登表示，“随着中国的发展，世界对中国的态度。中国正非常努力地将自己塑造成一个负责任的、一个非常、非常主动的国家；他们正非常努力地谈论他们如何在新冠疫情和疫苗方面加以应对和帮助世界。他们正在非常努力地尝试”。拜登说，“看，有些事情你不必向世界人民解释。他们看到了结果。中国真的在努力弄清这件事的真相吗？”

拜登说，“正如我告诉你们的那样，我们确实在欧盟、七国集团和北约讨论了一件事。我们应该做的，以及我将努力去做的，是召集世界上的人，研究什么是可用的物理机制，以尽早发现下一个大流行病，并有一个机制，我们可以应对它，并尽早应对下一个大流行病。这将会发生。它将会出现。而我们需要这样做。”