莫里森：澳大利亚正努力工作以防止与中国发生冷战

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）最新在接受澳大利亚天空新闻专访时表示，澳洲正在“努力工作以防止与中国发生冷战”。

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莫里森刚刚结束了参加于英国举行的七国集团峰会和随后对英法两国的访问。在6月17日播出的专访节目中，记者向他提问说，“坦率地说，这次七国集团之行的一部分似乎是为了展示自由民主国家的力量，面对中国的老盟友。（英国首相）约翰逊今天说这很重要，但他也说他不希望看到一场冷战。”莫里森回答说，“是的，那是一个共同的观点。那是所有领导人的共同观点。这是我们的观点...”记者追问，“但我们是否正在向这个方向滑行？”

莫里森说，“我们正在努力防止这种类型的结果，而这是通过尽可能多的参与来实现的。那些已经在一起开会的国家，无论是在康沃尔还是，你知道，我今天所在的地方，当我们赶上我在过去24、48小时在伦敦进行的讨论”。他说，“所有这些都是为了找到一种方式，你可以得到这种平衡，我们可以（与中国）进行贸易，我们可以进行互动，我们可以给予信心和保证，这一切是可能的，而不干涉民族国家的主权独立。我们必须找到这种共同工作的方式，找到这种共同生活的方式，而不是把我们自己放在被告知如何生活的位置上。”

记者问，“澳大利亚人担心与中国发生战争，你听到了这种传闻。你会说什么来安抚他们呢？”莫里森说，“在任何情况下，这都不是我们希望看到的结果。我的意思是，这就是为什么你采取我们所做的步骤，以确保我们能够在该地区获得一些稳定，一个自由和开放的印度-太平洋，中国是其中的一部分，以及东盟国家，我们与日本的关系，我认为一直非常重要”。他说，“以及我们是如何推进这种理解的。当然，日本和澳大利亚完全知道印太地区的挑战，但我受到极大的鼓舞，特别是在整个欧洲，当然还有英国，而且美国也是一直如此，对我们所面临的挑战有了越来越深刻的理解，我们必须设法达到你所说的结果，即快乐和和平共处。”

记者随后问道，“你与拜登的第一次会面，你对他的印象如何？”莫里森说，“他对印太地区有深刻的了解。他确实了解。他对美国体系和美国在我们地区长期以来发挥的作用有非常强的制度性理解。而且，他对这些问题肯定不陌生。而这在我们的伙伴关系中是非常有用的”。

莫里森说，“拜登通过召集第一次领导人会议，在四方安全对话机制（Quad）上所展现出的领导力。这对他来说是一个非常重要的优先事项。他和我们一样，认为四国集团不仅仅是传统的防务关系，而是一种更广泛的接触印度-太平洋的方式，并通过东盟的愿景来支持和加强东盟、亚太主权独立国家的作用，他们的前景，他们正在寻求实现的目标，以及澳大利亚、印度、日本和美国等国家如何能够促成和支持这些目标。”