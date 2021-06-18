美国安顾问：考虑安排拜登与习近平会谈 20国集团峰会是机会

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）6月17日向媒体表示，白宫将考虑安排拜登总统与中国领导人习近平举行会谈。他指出，定于今年10月在意大利举行的20国集团峰会的间隙是两国领导人进行会谈的一个可能的机会。

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沙利文周四出席了在白宫举行的记者会并就拜登刚刚结束的访欧之旅进行了总结和介绍。沙利文在开场白中向记者表示，“底线是，拜登在这次旅行中自信而熟练地戴上了自由世界领袖的衣钵。前任总统已经让出了这一衣钵，而拜登总统现在已经强调要夺回它。作为此行的基础性成果，我认为这是最重要的。”他说，“但拜登此行的意义远远不止这些。这是一组不同寻常的富有成效的、实质性的峰会，取得了真实、具体的成果。这些会议的综合影响为证明民主国家能够为其本国人民和全世界人民提供服务奠定了基础，正如总统在此行中多次讨论的那样。”

沙利文说，“我只想说说此行的五个重要进展领域。 第一个是关于新冠疫情的行动。总统都作出了历史性的、不朽的承诺，即美国将向全世界100个最低收入国家提供5亿辉瑞公司的疫苗。这也激发了其他七国集团成员的承诺，并帮助形成了一个更广泛的行动计划的核心，以在2022年底前结束这一流行病，我们现在将明智地向前迈进，以执行这一计划，包括确保生产承诺的剂量，有效地分配它们，以及处理结束这一流行病所需的所有其他方面的支持”。沙利文说，“第二是志同道合的国家、世界上的民主国家对中国的看法趋于一致。 我们七国集团发起了一个新的基础设施倡议，即‘重建更好世界’（B3W），这将是‘一带一路 ’倡议的一个高标准、透明、气候友好的替代方案。”

沙利文说，“我们有北约第一次在其公报中处理中国问题，真正认真对待中国带来的安全挑战，还有一项任务是制定一个处理中国问题的新战略概念，而上一个战略概念甚至没有提到中国。”他说，“我们启动了美国-欧盟贸易技术委员会，该委员会将处理广泛的贸易和技术问题，既包括美国和欧洲之间的肯定性议程，也包括以协调的方式处理中国多年来追求的非市场经济做法，这些做法对欧洲和美国的市场经济都有损害。”他补充说，“事实上，七国集团谈到了协调和一致的问题，即站起来反制和回击中国的非市场经济做法，作为更广泛的经济竞争的一部分。”

沙利文说，“这次访问中的一个具体的、有形的例子是达成协议，结束空客和波音之间长达16年的争端。该协议不仅涉及五年的暂停关税，而且，关键的是，美国和欧盟在与中国的大型客机行业相关的入境和出境投资方面进行明确的协调，以便美国和欧盟将共同努力，保护欧洲和美国的就业和技术免受中国的掠夺性做法影响。”他说，“第三个取得主要进展领域是为工人和家庭提供服务，我认为，空客和波音的这笔交易是这方面的一个重要例子，因为最终，它将通过放宽关税和防止来自中国的掠夺性竞争，帮助保障和增加我们自己航空业的就业机会。”

沙利文说，“当然，七国集团关于全球最低税的协议一旦实施，将随着时间的推移向美国财政提供数千亿美元的资金，可以投资于美国工人和社区，这些资金目前正因为公司税收的竞争而流失。”他续指，“第四个取得进展领域是拜登总统和美国以强调、肯定和积极的方式与我们的盟友和伙伴一起站出来维护我们的价值观。这当然包括《新大西洋宪章》：美国和英国，约翰逊首相和拜登总统在此行的开幕阶段签署的《新大西洋宪章》。它包括七国集团以一个集体的声音对新疆的侵犯人权行为发表意见，以及对强迫劳动做出一系列承诺，特别是在新疆普遍存在的那些领域。”

沙利文说，“此行包括拜登在一系列与人权有关的问题上直接挑战普京，包括对纳瓦尔尼的不公正拘留，压制自由欧洲电台/自由电台的努力，然后他昨天发表了广泛的公开评论，说美国总统必须在人权和民主问题上站出来说话；这是印在美国的DNA里的。 我认为，这为整个围绕将价值观重新置于美国外交政策核心的旅行画上了一个惊叹号。”他谈到，“然后，第五个领域是推动网络方面的进展。”他说，“网络也与（俄罗斯）建立战略稳定对话的更广泛努力有关，该对话将解决军备控制问题，但随着我们向前推进，也会触及与网络和空间有关的问题。”

沙利文说，“当然，这次旅行还有其他重要内容：从拜登总统与法国总统马克龙就增加北约从现在到2030年的新能力的资金达成协议；到他与土耳其总统埃尔多安就在阿富汗的持久存在，以及我们如何确保这种存在的安全进行会晤；到他与南非总统拉马福萨就美国如何支持非洲大陆的疫苗制造进行会晤；以及更多。”他说，“但我认为，特别是这五个领域，我们感到我们取得了有意义的进展，并为自己建立了一个强大的地位，能够应对我们这个时代的跨国挑战以及与中国和俄罗斯在未来的竞争。”

提问环节中，一名记者提问称，“既然你提到七国集团在中国问题上保持一致，如果你能更详细地说明，这是否意味着现在你有七国集团会议保持一致，清除障碍，与普京会面，这是否意味着现在可以继续与习主席进行双边讨论，以及你将如何处理这个问题。如果你能评论一下，特别是其中的人权部分。既然你们是第一个采取行动的国家，七国集团：其他七国集团国家在强迫劳动的供应链问题上将采取什么具体行动？”沙利文回答说，“关于第一个问题，答案是，总统所说的无法替代领导人级别的对话是他昨天与普京举行峰会的核心部分，这也适用于中国和习近平主席。他将寻找机会与习主席一起向前迈进。”

沙利文说，“我们目前没有任何特别的计划，但我要指出，两位领导人都有可能参加10月份在意大利举行的20国集团会议。因此，我将暂时不谈这个问题，我们还没有结束这次旅行。我们在星期四做的最后一件事是计划下一件事。”他说，“但很快，我们就会坐下来，为两位领导人的接触制定正确的方式。现在，它可能是一个电话；它可能是在一个国际；另一个国际峰会的间隙进行的会晤；它可能是其他的东西。”他指出，“因此，在这个问题上还没有做出决定。”

沙利文说，“但是，拜登总统将在未来一个月以某种方式与习主席接触，以评估我们在这一关系中的位置，并确保我们有那种我们昨天发现与普京总统有价值的直接沟通，我们非常致力于此。现在只是一个时间和方式的问题。我们将努力解决这个问题，并有更多的报告”。他谈到，“关于强迫劳动，七国集团特别确定了三个领域：服装领域；农业领域，棉花是我们特别关注的农业的一个方面；以及多晶硅领域和太阳能领域”。

沙利文说，“因此，我们所期望的是，其他七国集团伙伴将研究对那些被证明是用强迫劳动生产的商品进行各种形式的限制。这些限制的确切形式将因国家而异；限制的时间将因国家而异。但我们的期望是，我们将在一个广泛的方法中保持一致，对强迫劳动管辖范围内出现的供应链采取切实的行动或与之相关的行动。”